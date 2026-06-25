Ambasciatore italiano in Marocco: rafforzare i trasporti per una maggiore crescita

AGI - Il rafforzamento dei legami tra le due sponde del Mediterraneo favorisce la crescita economica, gli scambi commerciali e lo sviluppo condiviso. Lo ha affermato l'Ambasciatore italiano in Marocco, Pasquale Salzano, intervenuto di recente a Rabat all'XI Conferenza dei Ministri dei Trasporti del Mediterraneo Occidentale (GTMO 5+5), in rappresentanza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La Conferenza ha riunito i Paesi di entrambe le sponde del Mediterraneo per discutere le principali sfide che il settore dei trasporti e della logistica si trova ad affrontare: connettività, sostenibilità, sicurezza, innovazione e integrazione delle reti infrastrutturali. Secondo Salzano, "in un contesto internazionale in rapida evoluzione, il Mediterraneo conferma il suo ruolo centrale di collegamento tra Europa, Africa e mercati globali".
Visione per il Mediterraneo e cooperazione
L'Italia, ha sottolineato l'Ambasciatore, "continua a sostenere una visione per il Mediterraneo basata sulla cooperazione, sulla mobilità sostenibile e su infrastrutture sempre più moderne ed efficienti, nella convinzione che la connettività rappresenti uno dei principali fattori di prosperità e stabilità per l'intera regione".
Conclusioni della Conferenza
La Conferenza si è conclusa con l'adozione e la firma della Dichiarazione di Conclusioni, che riafferma l'impegno condiviso a rafforzare la cooperazione nel campo dei trasporti e della connettività nel Mediterraneo occidentale. "Congratulazioni al Marocco per aver assunto la presidenza del Dialogo 5+5 e per l'eccellente organizzazione della Conferenza. Rafforzare i collegamenti tra le due sponde del Mediterraneo non è solo una questione di infrastrutture: è un investimento nel futuro condiviso della nostra regione", ha affermato Salzano.