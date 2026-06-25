Ambassadeur Italie Maroc renforcer transports plus de croissance

AGI - Renforcer les liaisons entre les deux rives de la Méditerranée, c'est favoriser la croissance économique, les échanges commerciaux et le développement partagé. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur d'Italie au Maroc, Pasquale Salzano, qui est intervenu ces derniers jours - au nom du ministre des Infrastructures et des Transports - à la 11ème Conférence des ministres des Transports de la Méditerranée occidentale (Gtmo 5+5), qui s'est tenue à Rabat.
La Conférence a réuni les pays des deux rives de la Méditerranée afin d'échanger sur les principaux défis du secteur des transports et de la logistique: connectivité, durabilité, sécurité, innovation et intégration des réseaux d'infrastructures. Selon Salzano, "dans un contexte international en rapide évolution, la Méditerranée confirme sa centralité en tant qu'espace de liaison entre l'Europe, l'Afrique et les marchés mondiaux".
Vision de la Méditerranée et coopération
L'Italie, a souligné l'ambassadeur, "continue de soutenir une vision de la Méditerranée fondée sur la coopération, la mobilité durable et des infrastructures toujours plus modernes et efficientes, dans la conviction que la connectivité représente l'un des principaux facteurs de prospérité et de stabilité pour l'ensemble de la région".
Conclusions de la conférence
La Conférence s'est conclue par l'adoption et la signature du Statement of Conclusions, qui réaffirme l'engagement commun à renforcer la coopération dans le domaine des transports et de la connectivité en Méditerranée occidentale. "Félicitations au Maroc pour avoir assumé la présidence du Gtmo 5+5 et pour l'excellente organisation de la Conférence. Le renforcement des liaisons entre les deux rives de la Méditerranée n'est pas seulement une question d'infrastructures: c'est un investissement dans l'avenir commun de notre région", a déclaré Salzano.