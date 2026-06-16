ong italiana Ai.Bi lancia progetto africa centrale

AGI - L'ong italiana Ai.Bi. Amici dei Bambini ha avviato un progetto a sostegno dei minori nella Repubblica Democratica del Congo, nella Repubblica del Congo e in Burundi attraverso programmi di protezione e responsabilizzazione. Finanziata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) e con durata prevista fino al 30 ottobre 2027, l'iniziativa mira a supportare oltre 5.000 beneficiari diretti.
Il progetto è realizzato in collaborazione con numerosi partner, tra cui il Servizio Immigrazione e Sociale Italiano (VIS) e l'associazione Maison du Cœur – Amis du Congo, oltre a diverse organizzazioni umanitarie in Burundi e Congo. Si tratta del secondo progetto di cooperazione avviato nel 2026 da Ai.Bi. con il finanziamento della CAI, dopo quello che sarà realizzato in Ghana nello stesso periodo (dal 1° maggio 2026 al 30 ottobre 2027). L'iniziativa sarà implementata nelle città di Goma e Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo, Brazzaville e Kingoué nella Repubblica del Congo e Bujumbura in Burundi.
Contesto di povertà e conflitto armato
Il progetto opera in un contesto caratterizzato da estrema povertà, conflitto armato, alti tassi di abbandono scolastico e istituzioni fragili.
In questo contesto, l'obiettivo è promuovere il diritto di ogni bambino a vivere in un ambiente familiare sicuro, protettivo e stimolante, rafforzando i sistemi di protezione dell'infanzia attraverso interventi nei settori della protezione, della salute, dell'istruzione e del sostegno alle famiglie e alle comunità. Le principali attività previste includono la sensibilizzazione della comunità sul diritto dei bambini a crescere in una famiglia; percorsi di reintegrazione familiare e promozione dell'affido e dell'adozione; regolarizzazione legale dei minori; e sostegno economico alle famiglie attraverso attività generatrici di reddito, nonché la fornitura di supporto sanitario, nutrizionale, educativo e psicosociale ai bambini nei centri partner.
Sostegno e iniziative locali
Il progetto prevede anche l'accoglienza e la cura di oltre 100 bambini nei centri FED e SODAS di Goma, con cui Amici dei Bambini collabora da diversi anni, e l'implementazione di percorsi di autosufficienza per 20 giovani che escono dal sistema di protezione dell'infanzia (giovani in affido).
A Kinshasa verrà sviluppato un modello di salute scolastica che includerà lo screening per l'anemia falciforme e il supporto socio-sanitario.
A Brazzaville, nella Repubblica del Congo, saranno organizzate attività di formazione per i funzionari pubblici su temi legati all'adozione, accompagnate da una campagna di comunicazione multilingue.
Nel villaggio di Makana verrà inoltre implementato un programma di alfabetizzazione e formazione professionale per giovani donne vulnerabili colpite dal conflitto.
Amici dei Bambini ETS è un'organizzazione non governativa, composta da un movimento di famiglie adottive e affidatarie, fondata nel 1986 con l'obiettivo di combattere l'emergenza dell'abbandono e garantire a ogni bambino il diritto di crescere in una famiglia.