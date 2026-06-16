ong italienne Ai.Bi lance un projet en Afrique centrale

AGI - L’Ong italienne Ai.Bi. Amici dei Bambini a lancé un projet visant à accompagner les mineurs en République démocratique du Congo, en République du Congo et au Burundi, à travers des parcours de protection et d’autonomie. L’initiative, financée par la Commission pour les adoptions internationales (CAI) et prévue jusqu’au 30 octobre 2027, vise à soutenir plus de 5 000 bénéficiaires directs.
Les partenaires du projet
Le projet est mis en œuvre avec de nombreux partenaires, parmi lesquels le VIS italien et l’association Maison du Cœur – Amis du Congo, ainsi que plusieurs organisations humanitaires du Burundi et du Congo. Il s’agit du deuxième projet de coopération lancé en 2026 par Ai.Bi. avec le financement de la CAI, après celui qui sera mené au Ghana sur la même période (du 1er mai 2026 au 30 octobre 2027). L’initiative sera notamment déployée dans les villes de Goma et Kinshasa pour la République démocratique du Congo, à Brazzaville et Kingoué pour la République du Congo, ainsi qu’à Bujumbura au Burundi.
Le contexte de pauvreté et conflits armés
Le projet intervient dans un contexte marqué par l’extrême pauvreté, les conflits armés, des taux élevés d’abandon scolaire et la fragilité des institutions.
Dans cet environnement, l’objectif est de promouvoir le droit de chaque enfant à vivre dans un cadre familial sûr, protecteur et stimulant, en renforçant les systèmes de protection de l’enfance à travers des actions dans les domaines de la protection, de la santé, de l’éducation et du soutien aux familles et aux communautés. Parmi les principales activités prévues figurent la sensibilisation des communautés au droit de l’enfant à grandir dans une famille; les parcours de réintégration familiale ainsi que la promotion de l’accueil familial et de l’adoption ; la régularisation juridique des mineurs et le soutien économique aux familles grâce à des activités génératrices de revenus; ainsi que l’accompagnement sanitaire, nutritionnel, éducatif et psychosocial des enfants accueillis dans les centres partenaires.
Prise en charge et initiatives locales
Le projet prévoit également l’accueil et la prise en charge de plus de 100 enfants dans les centres FED et SODAS à Goma, avec lesquels Amici dei Bambini collabore depuis plusieurs années, ainsi que la mise en place de parcours d’autonomie pour 20 jeunes sortant des structures de protection de l’enfance (care leavers).
À Kinshasa, un modèle de santé scolaire sera développé, comprenant des dépistages de la drépanocytose et un accompagnement socio-sanitaire. En République du Congo, à Brazzaville, des activités de formation seront organisées pour les agents publics sur les questions liées à l’adoption, accompagnées d’une campagne de communication multilingue.
Dans le village de Makana, un programme d’alphabétisation et de formation professionnelle destiné aux jeunes femmes vulnérables touchées par les conflits sera également mis en place. Amici dei Bambini ETS est une organisation non gouvernementale, composée d'un mouvement de familles adoptives et d'accueil, fondée en 1986 dans le but de lutter contre l'urgence de l'abandon et de garantir à chaque enfant le droit de grandir dans une famille.