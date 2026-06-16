Camere di Commercio italiane all'Estero in Africa e nel Golfo
maeci it
Home>MAECI>IT

Le Camere di Commercio italiane all'Estero creano una nuova sezione dedicata all'Africa e al Golfo

L'organismo di coordinamento avrà il compito di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane e di rafforzare le relazioni economiche con i paesi delle due regioni.
Le Camere di Commercio italiane all'Estero creano una nuova sezione dedicata all'Africa e al Golfo
Union Camere - Le Camere di Commercio italiane all'Estero creano una nuova sezione dedicata all'Africa e al Golfo
commercio africa golfo piano mattei
di lettura

AGI - La presenza del sistema delle Camere di Commercio italiane si sta rafforzando nei mercati africani e mediorientali. Al 35esimo Congresso delle Camere di Commercio italiane all'estero (CCIE), conclusosi ieri a Genova, è stata annunciata la creazione della nuova Zona Africa e Golfo. Questo organismo di coordinamento riunirà le Camere di Commercio italiane operanti in Africa e Medio Oriente, con l'obiettivo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane e consolidare le relazioni economiche con i paesi della regione.

A capo di questa struttura ci sarà Simone Santi, attuale Presidente della Camera di Commercio Italia-Mozambico (CCMI), nominato a questo nuovo incarico proprio al congresso di Genova.

L'evento ha riunito la rete di 86 Camere di Commercio italiane all'estero, in rappresentanza di 64 paesi e con quasi 160 membri in tutto il mondo, confermando così il successo dell'edizione genovese, una delle più partecipate di sempre. Il congresso ha inoltre permesso a Genova di ospitare quasi 500 incontri d'affari con aziende genovesi e liguri interessate ai mercati europei, mediterranei, del Sud-Est asiatico, australiani e latinoamericani.

Novità dal 35esimo congresso delle camere di commercio italiane all'estero

Tra le novità emerse dal congresso, spicca l'inclusione di "Ciao Africa", associazione privata di imprenditori italiani e africani fondata nel 2024, nella nuova area CCIE. Questa associazione si propone di promuovere le relazioni commerciali e i legami economici tra le imprese italiane e quelle dell'Africa occidentale. Tale integrazione rafforza ulteriormente la rete di cooperazione tra le istituzioni impegnate a sostenere la presenza delle imprese italiane nel continente africano.

Composizione della zona Africa e Golfo

Attualmente, la nuova area Africa e Golfo comprende le Camere di Commercio italiane di Angola, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Marocco, Mozambico, Qatar, Sudafrica e Tunisia. Include inoltre la Camera di Commercio Italiana in Senegal, recentemente integrata nella rete Assocamerestero, mentre quelle di Kenya e Giordania sono in fase di adesione.

Obiettivi prioritari della nuova struttura

Tra gli obiettivi prioritari di questa nuova struttura figurano il sostegno alla partecipazione delle imprese italiane a importanti progetti infrastrutturali e industriali, la promozione degli investimenti e il rafforzamento delle relazioni commerciali tra l'Italia e i Paesi partner.

Settori strategici target

Particolare attenzione sarà dedicata ai settori strategici dell'energia, dei minerali critici e della logistica, considerati essenziali per lo sviluppo delle relazioni economiche tra l'Italia e i mercati africani e del Golfo.

Sinergie e sviluppo della rete

La nuova zona intende inoltre operare in sinergia con le iniziative previste dal Piano Mattei, favorendo partenariati industriali, investimenti sostenibili e nuove opportunità di crescita per il settore produttivo italiano.

Infine, questa nuova struttura mira a promuovere lo scambio di competenze e buone prassi tra le camere di commercio aderenti, consolidando così il ruolo della rete delle camere di commercio italiane all'estero come strumento a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese e della promozione del Made in Italy nei mercati emergenti.