Chambres de commerce italiennes à l’étranger en Afrique et Golfe

AGI - La présence du système des chambres de commerce italiennes se renforce sur les marchés africains et moyen-orientaux. À l’occasion du 35ème Congrès des Chambres de commerce italiennes à l’étranger (CCIE), qui s’est achevé hier à Gênes, la création de la nouvelle zone Afrique et Golfe a été annoncée. Il s’agit d’un organisme de coordination qui regroupera désormais les chambres de commerce italiennes opérant en Afrique et au Moyen-Orient, avec pour objectif de promouvoir l’internationalisation des entreprises italiennes et de consolider les relations économiques avec les pays de la région. Cette structure sera dirigée par Simone Santi, actuellement président de la Chambre de commerce Italie–Mozambique (CCMI), nommé à ce nouveau poste lors du congrès de Gênes.
L'événement a réuni le réseau des 86 Chambres de Commerce Italiennes à l'Étranger, issues de 64 pays et comptant près de 160 membres du monde entier, confirmant ainsi le succès de l'édition génoise, l'une des plus fréquentées jamais organisées. Le congrès a également permis à Gênes de tenir près de 500 rendez-vous d'affaires avec des entreprises génoises et liguriennes intéressées par les marchés européens, méditerranéens, d'Asie du Sud-Est, australiens et latino-américains.
Les nouveautés du 35ème Congrès des chambres de commerce italiennes à l'étranger
Parmi les nouveautés issues de la convention figure également l’entrée dans la nouvelle zone CCIE de « Ciao Africa », une association privée d’entrepreneurs italiens et africains fondée en 2024, visant à promouvoir les relations commerciales et les liens économiques entre les entreprises italiennes et celles de l’Afrique de l’Ouest. Cette intégration renforce davantage le réseau de coopération entre les institutions engagées dans le soutien à la présence des entreprises italiennes sur le continent africain.
À ce stade, la nouvelle zone Afrique et Golfe regroupe les chambres de commerce italiennes d’Angola, d’Égypte, des Émirats arabes unis, du Maroc, du Mozambique, du Qatar, d’Afrique du Sud et de Tunisie. Elle inclut également la Chambre de commerce italienne au Sénégal, récemment intégrée au réseau Assocamerestero, tandis que celles du Kenya et de Jordanie sont en cours d’adhésion.
Objectifs prioritaires de la nouvelle structure
Parmi les objectifs prioritaires de cette nouvelle structure figurent le soutien à la participation des entreprises italiennes aux principaux projets d’infrastructures et industriels, la promotion des investissements et le renforcement des relations commerciales entre l’Italie et les pays partenaires.
Secteurs stratégiques ciblés
Une attention particulière sera accordée aux secteurs stratégiques de l’énergie, des minéraux critiques et de la logistique, considérés comme essentiels pour le développement des relations économiques entre l’Italie et les marchés africains et du Golfe.
Synergies et développement du réseau
La nouvelle zone entend également agir en synergie avec les initiatives prévues dans le cadre du Plan Mattei, en favorisant les partenariats industriels, les investissements durables et de nouvelles opportunités de croissance pour le tissu productif italien. Enfin, cette nouvelle structure vise à promouvoir l’échange de compétences et de bonnes pratiques entre les chambres membres, consolidant ainsi le rôle du réseau des chambres de commerce italiennes à l’étranger comme outil de soutien à l’internationalisation des entreprises et à la valorisation du Made in Italy sur les marchés émergents.