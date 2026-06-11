Gaza con gli occhi di un artista, una mostra a Roma

AGI - A breve Roma scoprirà l'arte di Ahmed Muhanna, direttamente da Gaza in Europa, con una mostra in programma nella Città Eterna dal 22 al 28 giugno, in Piazza San Silvestro, dalle 10 alle 19. Ahmed Muhanna è un pittore e arteterapeuta originario di Gaza, dove ha vissuto tutta la sua vita e dove vive tuttora. Privato dei suoi materiali artistici dalla guerra, ha trasformato le scatole di cibo del Programma Alimentare Mondiale (PWFP) in tele. Ciò che un tempo serviva a trasportare aiuti umanitari ora offre una prospettiva sensibile e impegnata sulla realtà di Gaza, segnata da due anni di sofferenza e distruzione. Oltre alla sua attività artistica, si dedica anche all'arteterapia per bambini, aiutandoli a superare il trauma attraverso l'arte. Per mesi, gli orrori della guerra gli hanno impedito di creare: privo di materiali, ha dovuto concentrarsi sulla sua famiglia. Ma, spinto dal desiderio di testimoniare ciò che lui e il suo popolo vivono quotidianamente, ha ricominciato a disegnare, usando qualsiasi cosa riuscisse a trovare.
Scatole di cartone trasformate in mezzi artistici
È così che le scatole del WFP sono diventate la tela di Muhanna. Un tempo utilizzate per la distribuzione di cibo, le ha trasformate in un mezzo e un messaggio, in oggetti che testimoniano la catastrofe umanitaria che si sta consumando a Gaza.
Creare con mezzi improvvisati
Una volta esauriti i materiali, Muhanna ha iniziato a usare caffè, tè e altre sostanze per disegnare e dipingere. In questo modo, i materiali stessi incarnano i temi che dipinge: resilienza, resistenza e l'incrollabile volontà di creare bellezza in mezzo al caos. Le sue opere sono pubblicate sul suo account Instagram @ahmedmuhanna84.
Una mostra fuori Gaza
Con questa mostra itinerante, è la prima volta che le sue opere originali vengono esposte fuori Gaza. Le tappe precedenti si sono svolte a Marsiglia, Strasburgo, Parigi, Bilbao, Barcellona, Lione e poi Roma.
Una popolazione ancora in pericolo
Oggi, gli abitanti di Gaza sono intrappolati. Gli aiuti umanitari sono aumentati dal cessate il fuoco dell'ottobre 2025, ma la ripresa e la ricostruzione sono in fase di stallo. Nonostante il cessate il fuoco, gli attacchi militari israeliani continuano a mettere in pericolo i civili. La vita quotidiana rimane segnata da pericoli, incertezza e difficoltà.
Il ricordo persistente della carestia
Il ricordo della carestia dello scorso anno tormenta ancora madri, padri e figli, che rischiano di perdere i fragili progressi compiuti in termini di sicurezza alimentare e mezzi di sussistenza dopo il cessate il fuoco.
Mercati instabili e prezzi elevati
I mercati sono instabili e inaffidabili. A seguito dell'escalation del conflitto in Medio Oriente, l'accesso al cibo per le famiglie è diminuito, poiché il prezzo dei beni di prima necessità, in particolare della farina di grano, è salito alle stelle. La situazione può deteriorarsi rapidamente, rendendo le comunità estremamente vulnerabili e dipendenti dagli aiuti esterni.
Una forte dipendenza dagli aiuti
La maggior parte della popolazione di Gaza continua a dipendere dagli aiuti umanitari per soddisfare i propri bisogni primari.
L'operato del WFP a Gaza
Ogni mese, il Programma Alimentare Mondiale (WFP) sostiene in media 1,6 milioni di persone nella Striscia di Gaza. Questo aiuto comprende la distribuzione di cibo, pagamenti digitali, pasti caldi, pane distribuito da panifici locali, snack nutrienti nei centri di apprendimento per bambini e servizi nutrizionali per donne e bambini a rischio di malnutrizione. Insieme, questi interventi forniscono una rete di sicurezza vitale per le comunità che affrontano una costante instabilità.
Importanti vincoli logistici
Tuttavia, la distribuzione di questi aiuti rimane estremamente difficile. A causa delle rigide restrizioni all'ingresso di merci a Gaza, la consegna di forniture umanitarie e commerciali è limitata e imprevedibile. Il numero di camion che entrano a Gaza è diminuito drasticamente, da circa 600 al giorno dopo il cessate il fuoco a circa 200 nell'ultimo mese, rallentando la consegna di cibo e altri beni essenziali. Questi vincoli riducono il volume, la velocità e l'affidabilità degli aiuti, aumentando il rischio di carenze se l'accesso non migliora.
Sostegno ai mercati locali
Allo stesso tempo, gli operatori umanitari si adoperano per sostenere i mercati locali e aiutare le famiglie a recuperare una certa autosufficienza. L'assistenza in denaro e i buoni digitali consentono alle persone di acquistare cibo laddove disponibile, mentre gli sforzi per sostenere le piccole imprese, ripristinare la produzione alimentare e ricostruire i mezzi di sussistenza sono passi essenziali per la ripresa a lungo termine. Nonostante questi sforzi, Gaza rimane fortemente dipendente dagli aiuti esterni.
Una priorità umanitaria
Oggi, la priorità è chiara: garantire che gli aiuti salvavita possano entrare a Gaza in modo sicuro, rapido e nella misura necessaria, ponendo al contempo le basi per la ripresa, la resilienza e un futuro più stabile.
Il ruolo dell'Unione Europea
Partner come l'Unione Europea svolgono un ruolo vitale nelle operazioni del WFP a Gaza. L'UE fornisce aiuti umanitari ai palestinesi bisognosi dal 2000, sostenendo le comunità colpite da crisi e shock. In seguito allo scoppio della guerra nell'ottobre 2023, l'UE ha aumentato significativamente il suo sostegno.
Finanziamenti chiave per il WFP
Attraverso la sua Direzione generale per la protezione civile europea e le operazioni di aiuto umanitario (DG ECHO), l'UE ha fornito 96 milioni di euro al WFP in Palestina dal 2023. Questi fondi hanno permesso al WFP di inviare camion carichi di cibo e di mantenere operative panetterie, mense per i pasti caldi e centri di distribuzione di pacchi alimentari in tutta la Striscia di Gaza.
Presenza costante sul campo
Presente a Gaza dal 1991, il WFP continua a impegnarsi per raggiungere le popolazioni più vulnerabili, fornendo loro assistenza alimentare ed effettuando pagamenti digitali ove possibile, nonostante le crescenti difficoltà.
Solidarietà internazionale
Questa mostra, come molte attività del WFP, è resa possibile grazie al sostegno di partner chiave come l'Unione europea. In quanto uno dei quattro maggiori donatori del WFP a livello mondiale, l'UE continua a dimostrare una forte solidarietà con le persone bisognose attraverso un sostegno umanitario costante e vitale.
Una missione congiunta urgente
Il Programma Alimentare Mondiale e l'Unione Europea sono uniti in una missione comune e urgente: fornire aiuti alimentari salvavita alla popolazione di Gaza, rapidamente, in sicurezza e senza ostacoli. Anche l'Italia è in prima linea con il progetto "Food For Gaza", realizzato in collaborazione con il WFP.
Appello delle Nazioni Unite
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha esortato i leader mondiali a intervenire per ristabilire la pace a Gaza. "Nonostante il cessate il fuoco annunciato otto mesi fa, Gaza rimane immersa in una profonda incertezza e sta vivendo immense sofferenze umane. La violenza è in aumento e ogni giorno vengono uccisi civili", ha affermato. "I bisogni umani fondamentali", ha aggiunto, "continuano a non essere soddisfatti. Inoltre, il governo israeliano ha annunciato l'intenzione di assumere il controllo del 70% della Striscia di Gaza".
Bilancio umano del conflitto
Almeno 961 palestinesi sono stati uccisi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025, secondo il Ministero della Salute del territorio controllato da Hamas, i cui dati sono considerati attendibili dalle Nazioni Unite. Dal 7 ottobre 2023 a inizio giugno 2026, il bilancio delle vittime a Gaza ha superato le 75.000 unità, mentre il numero dei feriti ha superato le 170.000 persone.