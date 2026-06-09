A Mogadiscio una missione medica italiana

AGI - Un team di specialisti italiani, guidato dal Dott. Francesco Macchini, primario del reparto di chirurgia pediatrica dell'Ospedale Niguarda di Milano, e accompagnato dal Dott. Stefano Mazzoleni, chirurgo pediatrico, e dal Dott. Sergio Cereghini, anestesista e specialista in terapia intensiva pediatrica, è giunto a Mogadiscio per eseguire interventi chirurgici pediatrici su bambini somali, tra cui procedure urologiche e riproduttive.
L'iniziativa è stata annunciata dalla Fondazione Hormuud Salaam (HSF), un'organizzazione non profit che fornisce aiuti umanitari al popolo somalo. Questa missione offrirà trattamenti essenziali a molti bambini somali che non hanno sufficiente accesso a cure chirurgiche specialistiche. Gli interventi si svolgeranno presso l'Ospedale Siman di Mogadiscio fino al 13 giugno. "La Fondazione Hormuud Salaam è orgogliosa di sostenere questa missione che cambierà la vita di molti bambini, riaffermando il suo impegno a migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria e a sostenere le comunità vulnerabili in tutta la Somalia", si legge in un comunicato.
L'Italia sostiene il sistema sanitario somalo
Questa iniziativa si inserisce in un rinnovato impegno italiano a sostegno del sistema sanitario somalo. Lo scorso aprile, l'Ambasciatore d'Italia a Mogadiscio, Pier Mario Daccò, il Capo dell'ufficio di Nairobi dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Fabio Minniti, il Ministro della Salute e dei Servizi Sociali dello Stato Federale della Somalia, Ali Ajhi Adan, e il Direttore del Ministero della Salute e dei Servizi Sociali somalo, Guled Abdijalil Ali, insieme ad altri rappresentanti di partner chiave e istituzioni nazionali, hanno lanciato ufficialmente l'iniziativa "Servizi di Assistenza Sanitaria Primaria di Qualità ed Equità per Tutti in Somalia" (QEPHS), finanziata dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo.
Questo evento rappresenta una tappa significativa nella partnership tra Italia e Somalia e sottolinea l'impegno dell'Italia a sostenere il Governo Federale della Somalia nell'affrontare le sfide più urgenti del settore sanitario. Tale impegno si concentra sul miglioramento dell'accessibilità e della qualità dei servizi forniti dalle istituzioni che dipendono dal Ministero Federale della Salute, con particolare attenzione alle fasce di popolazione più vulnerabili in Somalia.
Rafforzamento delle istituzioni sanitarie nazionali
Questa iniziativa mira a rafforzare le principali istituzioni sanitarie nazionali – l'Ospedale Nazionale di Riferimento De Martino, la Banca Nazionale del Sangue e il Consiglio Nazionale degli Operatori Sanitari – migliorando le infrastrutture, fornendo attrezzature mediche moderne e sostenendo lo sviluppo delle risorse umane attraverso una formazione mirata per il personale chiave.
Questi sforzi contribuiranno a migliorare l'accesso ai servizi sanitari, garantendo la gestione sicura e tempestiva delle trasfusioni di sangue e mantenendo elevati standard professionali in tutto il settore sanitario somalo. Si prevede che il progetto avrà un impatto significativo anche al di là delle tre istituzioni sanitarie interessate, a beneficio degli abitanti della regione di Banadir, grazie a un miglioramento generale della qualità dei servizi che si protrarrà oltre il periodo di attuazione del progetto.
Questo miglioramento sarà reso possibile dal rafforzamento dei servizi sanitari, dall'ottimizzazione dei percorsi di assistenza materna, da un maggior numero di operatori sanitari qualificati e da una migliore regolamentazione del sistema sanitario pubblico.