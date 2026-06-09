A Mogadiscio une mission médicale italienne

AGI - Une équipe de spécialistes italiens, dirigée par le Dr Francesco Macchini, chef du service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Niguarda de Milan, accompagnée du Dr Stefano Mazzoleni, chirurgien pédiatrique, et du Dr Sergio Cereghini, anesthésiste et spécialiste en soins intensifs pédiatriques, est arrivée à Mogadiscio pour réaliser des interventions chirurgicales pédiatriques sur des enfants somaliens, notamment des interventions urologiques et reproductives.
Cette initiative a été annoncée par la Fondation Hormuud Salaam (HSF), une organisation à but non lucratif qui apporte une aide humanitaire au peuple somalien. Cette mission permettra d'offrir des traitements essentiels à de nombreux enfants somaliens qui n'ont pas un accès suffisant aux soins chirurgicaux spécialisés. Les interventions auront lieu à l'hôpital Siman de Mogadiscio jusqu'au 13 juin. "La Fondation Hormuud Salaam est fière de soutenir cette mission qui changera des vies, réaffirmant ainsi son engagement à améliorer l'accès aux soins de santé et à soutenir les communautés vulnérables à travers la Somalie", indique un communiqué.
L'Italie soutient le système de santé somalien
Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un effort italien renouvelé pour soutenir le système de santé somalien. En avril dernier, l'ambassadeur d'Italie à Mogadiscio, Pier Mario Daccò, le chef du bureau de l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) à Nairobi, Fabio Minniti, le ministre de la Santé et des Services sociaux de l'État fédéral de Somalie, Ali Ajhi Adan, et le directeur du ministère de la Santé et des Services sociaux de Somalie, Guled Abdijalil Ali, ainsi que d'autres représentants de partenaires clés et d'institutions nationales, ont officiellement lancé l'initiative Services de santé primaires de qualité et équitables pour tous en Somalie (QEPHS), financée par la Coopération italienne au développement.
Cet événement marque une étape importante dans le partenariat entre l'Italie et la Somalie et souligne l'engagement de l'Italie à soutenir le gouvernement fédéral de Somalie face aux défis les plus urgents du secteur de la santé, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des services fournis par les institutions du ministère fédéral de la Santé, et en accordant une attention particulière aux populations somaliennes les plus vulnérables.
Renforcement des institutions sanitaires nationales
Cette initiative vise à renforcer les principales institutions sanitaires nationales – l’Hôpital national de référence De Martino, la Banque nationale du sang et le Conseil national des agents de santé – en améliorant les infrastructures, en fournissant des équipements médicaux modernes et en soutenant le développement des ressources humaines par le biais de formations ciblées pour le personnel clé.
Ces efforts contribueront à améliorer l’accès aux services de santé, à garantir une gestion sûre et rapide des transfusions sanguines et à maintenir des normes professionnelles élevées dans l’ensemble du secteur de la santé somalien. Le projet devrait avoir des retombées importantes au-delà des trois institutions sanitaires ciblées pour les habitants de la région de Banadir, grâce à une amélioration globale de la qualité des services qui perdurera au-delà de la période de mise en œuvre du projet.
Cette amélioration sera rendue possible par des services de santé renforcés, des parcours de soins maternels optimisés, un plus grand nombre d’agents de santé qualifiés disponibles et une meilleure réglementation du système de santé publique.