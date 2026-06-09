Italia Nazioni Unite uniscono forze per diritto spaziale Africa

AGI - L'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Spaziali (UNOOSA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) hanno annunciato una nuova partnership che porterà in Africa, a partire da questo autunno, competenze chiave in materia di diritto spaziale. Questa missione regionale di consulenza tecnica sul diritto spaziale si svolgerà a Malindi, in Kenya, nell'ambito del Progetto Globale di Diritto Spaziale dell'UNOOSA.
Questa partnership rappresenta un nuovo passo nella consolidata collaborazione tra UNOOSA e ASI per l'esplorazione e l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico. L'economia spaziale globale è in forte espansione e si prevede che raggiungerà 1.800 miliardi di dollari entro il 2035, rappresentando un'enorme opportunità, in particolare per le economie emergenti.
Questa rapida crescita comporta anche dei rischi: con un numero senza precedenti di satelliti, operatori e paesi attivi in orbita, la sicurezza e la sostenibilità a lungo termine dell'ambiente spaziale diventano di primaria importanza. Una legislazione spaziale chiara e ben sviluppata consente ai paesi di partecipare pienamente all'economia spaziale globale. Un quadro giuridico solido, coerente con il diritto spaziale internazionale, garantisce prevedibilità, promuove gli investimenti e crea le condizioni per una crescita sostenibile del settore.
Missione al centro spaziale Luigi Broglio in Kenya
Una regolamentazione nazionale coerente contribuisce alla sicurezza, alla sostenibilità e alla protezione delle attività spaziali, a beneficio di tutti. L'Africa, che ospita un numero crescente di attori del settore spaziale, è una priorità per l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Spaziali (UNOOSA) nei suoi sforzi per sostenere lo sviluppo e il rafforzamento di questi quadri normativi.
Missione e cooperazione tra esperti africani
La missione, prevista per novembre, riunirà funzionari ed esperti provenienti da tutto il continente africano per sostenere lo sviluppo della legislazione spaziale nazionale, tradurre gli obblighi internazionali in strumenti normativi concreti e promuovere la cooperazione regionale tra gli attori africani del settore spaziale.
Iniziativa presso il centro spaziale Broglio
Questa iniziativa si svolgerà presso il Centro Spaziale Luigi Broglio dell'ASI in Kenya, un sito storico nella regione con una solida esperienza nello sviluppo delle capacità.
Importanza del diritto spaziale
"Il diritto spaziale non è un concetto astratto: determina se un Paese può partecipare all'economia spaziale su un piano di parità", afferma Aarti Holla-Maini, Direttrice dell'UNOOSA. "Le missioni dell'UNOOSA hanno concretamente dimostrato la loro efficacia: gli Stati con cui abbiamo collaborato hanno ratificato trattati, creato agenzie spaziali e registrato i propri satelliti. La nostra partnership con l'Italia ci permette di fornire competenze legali e regolamentari direttamente agli Stati africani, affinché possano partecipare alle attività spaziali alle proprie condizioni", ha sottolineato.
Cooperazione internazionale e quadro giuridico spaziale
"L'iniziativa congiunta dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell'UNOOSA conferma l'impegno dell'Italia a sostegno dell'Africa, in linea con il Piano Mattei per l'Africa, il quadro strategico italiano per la cooperazione nella regione", afferma Teodoro Valente, Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. "Considerati i rapidi progressi delle tecnologie spaziali, è fondamentale che tutti gli Stati si adeguino per garantire il rispetto del diritto spaziale. Il diritto spaziale non è un peso, ma un investimento in una condotta responsabile che rafforza la nostra capacità collettiva di continuare a fare affidamento sulle soluzioni spaziali, ormai essenziali per la vita e il benessere delle persone in tutto il mondo", ha aggiunto.
Aumento delle richieste di assistenza tecnica
Le richieste di assistenza tecnica e consulenza all'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Spaziali (UNOOSA) sono in costante aumento, poiché sempre più paesi cercano di istituire o rafforzare i propri quadri normativi spaziali nazionali, sia per evitare lacune normative che potrebbero renderli vulnerabili allo sfruttamento, sia per sviluppare attivamente i propri settori spaziali.
Tali collaborazioni consentono all'UNOOSA di adempiere al proprio impegno di assistere tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nello sviluppo, nell'attuazione e nell'aggiornamento dei propri quadri normativi nazionali in conformità con il diritto spaziale internazionale.