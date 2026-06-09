Italie Onu unissent leurs forces pour le droit spatial en Afrique

AGI - Le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies (UNOOSA) et l'Agence spatiale italienne (ASI) ont annoncé un nouveau partenariat qui apportera une expertise clé en droit spatial à l'Afrique cet automne. Cette mission régionale de conseil technique sur le droit spatial se déroulera à Malindi, au Kenya, dans le cadre du Projet mondial de droit spatial de l'UNOOSA.
Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la collaboration de longue date entre l'UNOOSA et l'ASI pour l'exploration et l'utilisation pacifique de l'espace. L'économie spatiale mondiale est en plein essor et devrait atteindre 1 800 milliards de dollars d'ici 2035, ce qui représente une formidable opportunité, notamment pour les économies émergentes. Cette croissance rapide comporte également des risques: avec un nombre sans précédent de satellites, d'opérateurs et de pays actifs en orbite, la sécurité et la durabilité à long terme de l'environnement spatial deviennent primordiales. Une législation spatiale claire et bien développée permet aux pays de participer pleinement à l'économie spatiale mondiale. Un cadre juridique solide, conforme au droit spatial international, garantit la prévisibilité, favorise l'investissement et crée les conditions d'une croissance durable du secteur.
La mission au Centre spatial Luigi Broglio au Kenya
Une réglementation nationale cohérente contribue également à la sûreté, à la durabilité et à la sécurité des activités spatiales, pour le bénéfice de tous. L'Afrique, qui abrite un nombre croissant d'acteurs du secteur spatial, est une priorité pour le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies (UNOOSA) dans ses efforts pour soutenir le développement et le renforcement de ces cadres réglementaires.
La mission prévue en novembre réunira des responsables et des experts de tout le continent africain afin de soutenir l'élaboration de législations spatiales nationales, de traduire les obligations internationales en instruments réglementaires concrets et de promouvoir la coopération régionale entre les acteurs africains du secteur spatial.
Cette initiative se déroulera au Centre spatial Luigi Broglio de l'ASI au Kenya, un site historique dans la région et doté d'une solide expérience en matière de renforcement des capacités.
"Le droit spatial n'est pas un concept abstrait: il détermine si un pays peut participer à l'économie spatiale sur un pied d'égalité", déclare Aarti Holla-Maini, directrice de l'UNOOSA. "Les missions de l’UNOOSA ont concrètement démontré leur efficacité: les États avec lesquels nous avons collaboré ont ratifié des traités, créé des agences spatiales et immatriculé leurs satellites. Notre partenariat avec l’Italie nous permet de fournir une expertise juridique et réglementaire directement aux États africains, afin qu’ils puissent participer aux activités spatiales selon leurs propres conditions", a-t-elle souligné.
Coopération internationale et cadre juridique spatial
"L’initiative conjointe de l’Agence spatiale italienne (ASI) et de l’UNOOSA confirme l’engagement de l’Italie à soutenir l’Afrique, conformément au Plan Mattei pour l’Afrique, cadre stratégique de coopération de l’Italie avec la région", déclare Teodoro Valente, président de l’Agence spatiale italienne. "Face aux progrès rapides des technologies spatiales, il est crucial que tous les États suivent le rythme pour garantir le respect du droit spatial. Le droit spatial n’est pas un fardeau, mais un investissement dans une conduite responsable qui renforce notre capacité collective à continuer de nous appuyer sur les solutions spatiales, désormais essentielles à la vie et au bien-être des populations du monde entier", ajoute-t-il.
Les demandes d'assistance technique et de conseils adressées au Bureau des affaires spatiales des Nations Unies n'ont cessé d'augmenter, car de plus en plus de pays cherchent à établir ou à renforcer leurs cadres réglementaires nationaux en matière spatiale, à la fois pour éviter les lacunes réglementaires qui pourraient les rendre vulnérables à l'exploitation et pour développer activement leurs secteurs spatiaux. De telles collaborations permettent à l'UNOOSA de remplir son engagement d'aider tous les États membres de l'ONU à élaborer, à mettre en œuvre et à actualiser leurs cadres réglementaires nationaux conformément au droit spatial international.