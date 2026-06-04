Senegal Ong italiana al servizio bambini e famiglie vulnerabili

AGI - Nel Senegal meridionale, una Ong italiana lavora da anni con iniziative di solidarietà a sostegno delle famiglie più vulnerabili. Intervenendo in settori come l'istruzione, la salute e l'accesso all'acqua potabile, Gli Amici di Giò offre supporto alle famiglie bisognose, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle comunità più fragili. Claudia Mazzone, presidente dell'ONG, ci ha parlato delle sue attività.
Une Ong fondata da amici desiderosi di aiutare i più vulnerabili
"Siamo una piccola e giovane organizzazione, nata dal desiderio di alcuni amici di migliorare la vita di donne e bambini in difficoltà. I nostri progetti si svolgono nel nostro Paese e in Senegal, con l'obiettivo di garantire sicurezza e serenità ai più vulnerabili", ha spiegato Mazzone, raggiunta telefonicamente.
L'associazione è anche coinvolta nelle attività educative di un orfanotrofio situato nella regione meridionale della Casamance: Le Cocon de Kabrousse, un progetto avviato nel 2018 con fondatori francesi, con i quali si è instaurata una solida collaborazione per la cura di una comunità di 32 bambini.
Sostegno all'istruzione dei bambini in Casamance
L'Ong fornisce un supporto continuo ai bambini, anche in termini di istruzione e formazione. "Ci siamo assunti la piena responsabilità organizzativa e finanziaria della loro istruzione; sosteniamo tre insegnanti di sostegno e un educatore esperto, in particolare per i bambini più grandi che incontrano difficoltà legate all'adolescenza", ha spiegato Mazzone. Il progetto è iniziato nel 2007, quasi per caso, durante una vacanza nel sud del Senegal, a Cap Skirring, una zona povera ma ricca di legami umani.
È stato in questo contesto che si sono creati i primi contatti con le suore che gestiscono un orfanotrofio e l'unica clinica di maternità nel raggio di diverse centinaia di chilometri. Da lì, si è sviluppato un legame sempre più forte con la comunità locale, alimentato da visite regolari e dall'invio di aiuti come giocattoli, medicine e vestiti. Nel tempo, questa esperienza personale si è trasformata in un impegno strutturato, supportato anche da attività di raccolta fondi in Italia.
Iniziative di impegno e solidarietà
L'associazione Gli Amici di Giò, fondata ufficialmente nel settembre 2008, è dedicata anche alla memoria di un amico scomparso prematuramente. Il suo obiettivo rimane quello di fornire un sostegno concreto a bambini e donne, sia in Senegal che in Italia, attraverso progetti volti a migliorare la qualità della vita e a offrire maggiore serenità ai più vulnerabili.
"Organizziamo eventi di raccolta fondi come cene, ricevimenti e manifestazioni sportive: ogni occasione è preziosa per sostenere i nostri progetti", sottolinea Mazzone.
Tra le iniziative più importanti c'è il sostegno alla scuola materna di Djambereng, che accoglie quotidianamente 105 bambini ed è un'istituzione fondamentale per la comunità locale. La scuola rappresenta un esempio di efficienza e grande valore sociale, gestita da Alimatou Dieye.
Nel complesso, l'attività dell'associazione riflette un impegno costante per garantire istruzione, assistenza e opportunità a centinaia di bambini e famiglie che vivono in situazioni precarie.