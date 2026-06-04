Sénégal ong italienne au service enfants familles vulnérables

AGI - Dans le sud du Sénégal, une Ong italienne s'engage depuis des années dans des actions de solidarité en faveur des familles les plus vulnérables. En intervenant notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’accès à l’eau potable, Gli Amici di Giò apporte son soutien aux familles en difficultés, avec l'objectif d'améliorer les conditions de vie des communautés les plus fragiles. Claudia Mazzone, présidente de l'Ong, nous a raconté ses activités.
Une Ong fondée par des amis désireux d'aider les plus vulnérables
“Nous sommes une petite organisation jeune, née du désir de quelques amis d’améliorer la vie des femmes et des enfants en difficulté. Nos projets se déroulent dans notre pays et au Sénégal, avec l’objectif de garantir sécurité et sérénité aux personnes les plus fragiles”, a expliqué Mazzone, jointe par téléphone. L’association est également engagée dans les activités éducatives d’un orphelinat situé dans la région méridionale de la Casamance: Le Cocon de Kabrousse, un projet mené depuis 2018 avec des fondateurs français, avec lesquels une collaboration stable a été mise en place pour prendre soin d’une communauté de 32 enfants.
Soutien à la scolarisation des enfants en Casamance
L’Ong assure un soutien constant aux enfants, également sur le plan éducatif et formatif. “Nous avons assumé l’entière responsabilité organisationnelle et financière de leur scolarité ; nous soutenons trois enseignants d’appui et un éducateur expérimenté, notamment pour les plus grands ayant des difficultés liées à l’adolescence”, a expliqué Mazzone. Le projet est né en 2007, presque par hasard, lors de vacances dans le sud du Sénégal, à Cap Skirring, une zone pauvre mais riche en relations humaines.
C’est dans ce contexte que se créent les premiers liens avec les religieuses qui gèrent un orphelinat et la seule maternité dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. À partir de là, un lien de plus en plus solide se développe avec la communauté locale, alimenté par des visites régulières et l’envoi d’aides telles que des jouets, des médicaments et des vêtements. Avec le temps, cette expérience personnelle se transforme en engagement structuré, soutenu également par des activités de collecte de fonds en Italie.
Engagement et initiatives solidaires
L’association Gli Amici di Giò, officiellement fondée en septembre 2008, est également dédiée à la mémoire d’un ami disparu prématurément. L’objectif reste d’apporter un soutien concret aux enfants et aux femmes, au Sénégal comme en Italie, à travers des projets visant à améliorer la qualité de vie et à offrir plus de sérénité aux personnes les plus fragiles. “Nous organisons des événements de collecte de fonds comme des dîners, des apéritifs et des initiatives sportives: chaque occasion est utile pour soutenir nos projets”, souligne Mazzone.
Parmi les initiatives les plus importantes figure le soutien à l’école maternelle de Djambereng, qui accueille chaque jour 105 enfants et constitue une structure essentielle pour la communauté locale. L’établissement représente un exemple d’efficacité et de grande valeur sociale, avec une gestion confiée à Alimatou Dieye. Dans l’ensemble, le travail de l’association s’inscrit dans un engagement continu visant à garantir éducation, assistance et opportunités à des centaines d’enfants et de familles en situation de précarité.