Il Mozambico riceve 100 milioni di euro dall'Italia per le città verdi

AGI - Aziende italiane prevedono di investire 100 milioni di euro nello sviluppo di "città verdi" in Mozambico. Lo ha annunciato l'ambasciatore italiano in Mozambico, Gabriele Annis, precisando che gli accordi relativi a questo investimento saranno firmati in occasione dell'Italia-Mozambique Business Forum, che si terrà il 9 e 10 giugno a Maputo. "Firmeremo una lettera d'intenti per il progetto Città Verdi, che rientra nel Piano Mattei, il piano del governo italiano che ridefinisce un nuovo paradigma per le relazioni dell'Italia con i paesi africani", ha dichiarato l'ambasciatore.
Il progetto si concentrerà sulla città di Chimoio, nella regione centrale del Mozambico, e sulla provincia settentrionale di Cabo Delgado, con particolare attenzione alla fornitura di acqua potabile, alla riqualificazione dei parchi pubblici e all'implementazione di un programma di riciclaggio. L'accordo sarà firmato da aziende private, nell'ambito di un memorandum d'intesa tra le autorità dei due paesi, che consentirà un finanziamento diretto da parte del Ministero dell'Ambiente italiano. «Questo sarà uno strumento che aprirà le porte a nuovi progetti e a nuovi finanziamenti di reciproco interesse», ha sottolineato Annis.
Un progetto che va oltre il Mozambico
Il progetto "Città Verdi" si estende oltre il Mozambico: coinvolge un totale di dieci città distribuite in cinque paesi africani, di cui due in Mozambico. Dimostra l'ambizione del Piano Mattei di offrire un modello di cooperazione basato su partenariati concreti e sostenibili, in rottura con gli approcci tradizionali agli aiuti allo sviluppo.
Parallelamente, nell'ambito dello stesso Piano Mattei, il governo italiano ha stanziato 100 milioni di dollari attraverso il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) per finanziare il progetto "Finanziamento Digitale per l'Africa", volto a sostenere la trasformazione digitale del Mozambico.
Missione imprenditoriale e partenariati
L'impegno dell'Italia in Mozambico si concretizzerà anche attraverso una missione imprenditoriale in programma dal 7 al 10 giugno a Maputo, promossa da ANCE – l'associazione nazionale italiana delle imprese di costruzione – in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Ambasciata d'Italia e la sede di Maputo dell'Agenzia Italiana per gli Investimenti e lo Sviluppo (ICE), in sinergia con OICE, ANIE e Confindustria Assafrica e Mediterraneo.
La missione si rivolgerà ad aziende attive nei settori delle costruzioni, delle infrastrutture e dell'energia, considerati strategici per sostenere la modernizzazione del Paese, in linea con la strategia europea Global Gateway. Sono attesi importanti rappresentanti istituzionali mozambicani, tra cui i Ministri dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e dell'Energia, nonché rappresentanti del settore finanziario e delle banche d'investimento. La missione coinciderà in parte con il Forum d'affari Global Gateway Mozambico-UE del 9 e 10 giugno, offrendo così un quadro più ampio di dialogo tra gli operatori economici italiani e le loro controparti locali, in una dinamica di partenariato strategico tra Italia, Europa e Mozambico.