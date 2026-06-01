Mozambique 100 millions d'euros de l'Italie pour villes vertes

AGI - Des entreprises italiennes prévoient d'investir 100 millions d'euros dans le développement de "villes vertes" au Mozambique. C'est ce qu'a annoncé l'ambassadeur d'Italie au Mozambique, Gabriele Annis, en précisant que les accords relatifs à cet investissement seront signés à l'occasion du Forum d'affaires Italie-Mozambique, qui se tiendra les 9 et 10 juin prochains à Maputo. "Nous signerons une lettre d'intention sur le projet Villes Vertes, qui s'inscrit dans le Plan Mattei, le plan du gouvernement italien qui redéfinit un nouveau paradigme pour les relations de l'Italie avec les pays africains", a déclaré l'ambassadeur. Le projet concernera la ville centrale de Chimoio et la province septentrionale de Cabo Delgado, avec un accent sur la fourniture d'eau potable, la réqualification de parcs publics et un projet de recyclage. L'accord sera signé par des entreprises privées, dans le cadre d'un mémorandum d'entente entre les autorités des deux pays qui permettra un financement direct du ministère italien de l'Environnement. "Ce sera un instrument qui ouvrira la porte à de nouveaux projets et de nouveaux financements d'intérêt mutuel", a souligné Annis.
Le projet Villes Vertes dépasse le seul cadre mozambicain : il implique au total dix villes réparties dans cinq pays africains, dont deux au Mozambique. Il témoigne de l'ambition du Plan Mattei de proposer un modèle de coopération fondé sur des partenariats concrets et durables, en rupture avec les approches traditionnelles de l'aide au développement.
Financement numérique et Pnud
Parallèlement, dans le cadre du même Plan Mattei, le gouvernement italien a alloué 100 millions de dollars via le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) pour financer le projet "Digital Flagship for Africa", visant à soutenir la transformation numérique du Mozambique.
Mission entrepreneuriale et partenariats
L'engagement italien au Mozambique se matérialisera également à travers une mission entrepreneuriale prévue du 7 au 10 juin à Maputo, promue par l'Ance — l'association nationale des constructeurs italiens — en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassade d'Italie et le bureau de l'agence Ice à Maputo, en synergie avec Oice, Anie et Confindustria Assafrica e Mediterraneo. La mission ciblera les entreprises actives dans les secteurs de la construction, des infrastructures et de l'énergie, considérés comme stratégiques pour accompagner la modernisation du pays, en cohérence avec la stratégie européenne Global Gateway. Des représentants institutionnels mozambicains de premier plan sont attendus, dont les ministres des Travaux publics, des Transports et de l'Énergie, ainsi que des acteurs du monde financier et des banques d'investissement. La mission coïncidera partiellement avec le Global Gateway Mozambique-UE Business Forum des 9 et 10 juin, offrant ainsi un cadre élargi de dialogue entre opérateurs économiques italiens et leurs homologues locaux, dans une dynamique de partenariat stratégique entre l'Italie, l'Europe et le Mozambique.