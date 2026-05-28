L'Unione Europea stanzia 300 milioni per il Mozambico.

AGI - L'Unione Europea prevede di mobilitare oltre 300 milioni di euro in Mozambico nell'ambito della sua strategia Global Gateway, che mira a sostenere progetti infrastrutturali sostenibili nei paesi partner, affrontando al contempo la carenza di investimenti a livello globale. L'annuncio è stato dato dall'Ambasciatore dell'UE in Mozambico, Antonino Maggiore, in occasione del lancio ufficiale del secondo Forum Economico UE-Mozambico e della quinta Conferenza sulle Energie Rinnovabili in Mozambico (Renmoz 2026). Secondo il diplomatico europeo, si prevede di raccogliere circa 178 milioni di euro durante il forum economico, in programma il 9 e 10 giugno, mentre ulteriori 120 milioni di euro saranno mobilitati in occasione di Renmoz 2026, che si terrà l'11 e 12 giugno, entrambi gli eventi a Maputo.
Investimenti europei per una crescita inclusiva e sostenibile
"L'obiettivo principale è mobilitare gli investimenti europei e promuovere una crescita economica inclusiva e sostenibile in Mozambico", ha affermato il signor Maggiore, sottolineando che questi due eventi rappresentano tappe fondamentali della strategia Global Gateway per il Mozambico, frutto di quasi un anno di preparazione congiunta tra l'Unione Europea e il governo mozambicano. Secondo l'ambasciatore, l'attenzione si concentrerà sulla promozione delle attività imprenditoriali e del settore energetico e sull'attuazione di investimenti che abbiano un impatto diretto sull'economia nazionale.
"Tutto ciò si sta concretizzando perché crediamo nel Mozambico e nel suo potenziale strategico", ha dichiarato il capo della delegazione europea. Maggiore ha inoltre sottolineato che questo forum non sarà un mero luogo di discussioni istituzionali, ma una piattaforma focalizzata su risultati concreti. "Questo forum non è e non sarà un incontro privato. Ci siamo assicurati che sia una piattaforma in grado di produrre risultati, investimenti tangibili e progetti di attuazione", ha affermato.
Settori strategici e progetti energetici
Questi eventi riuniranno leader governativi, aziende mozambicane ed europee, investitori internazionali, istituzioni finanziarie e organizzazioni di supporto del settore privato. Secondo gli organizzatori, circa 100 aziende europee e 200 mozambicane si sono già registrate. Il Forum economico Mozambico-Unione Europea si concentrerà su quattro settori strategici all'interno del Global Gateway: connettività e corridoi di sviluppo, trasformazione digitale e innovazione, energie rinnovabili e transizione verde, agroindustria e turismo sostenibile.
Tra i corridoi economici evidenziati figurano quelli di Nacala, Beira e Maputo, considerati essenziali per rafforzare l'integrazione regionale e promuovere il commercio e l'industrializzazione. Nel settore energetico, si prevede che a Renmoz 2026 verranno annunciati nuovi progetti su larga scala, tra cui gare d'appalto per mini-reti finanziate dall'UE, investimenti in centrali solari e nuove opportunità legate alla transizione energetica.