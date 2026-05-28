L'Union Européenne mobilise 300 millions au Mozambique

AGI - L’Union européenne prévoit de mobiliser plus de 300 millions d’euros au Mozambique dans le cadre de la stratégie Global Gateway, qui vise à soutenir des projets d’infrastructures durables dans les pays partenaires, tout en réduisant le sous-investissement mondial en matière d’allocation de capitaux. L'ambassadeur de l'Union européenne au Mozambique, Antonino Maggiore, l'a annoncé lors du lancement officiel du deuxième Forum économique Mozambique-Union européenne et de la cinquième Conférence d'affaires Énergies renouvelables au Mozambique (Renmoz 2026). Selon le diplomate européen, environ 178 millions d'euros devraient être levés lors du forum économique prévu les 9 et 10 juin, tandis que 120 millions d'euros supplémentaires seront mobilisés dans le cadre de Renmoz 2026, qui se tiendra les 11 et 12 juin, les deux événements ayant lieu à Maputo.
Investissements européens pour une croissance inclusive et durable
"L’objectif principal est de mobiliser les investissements européens et de promouvoir une croissance économique inclusive et durable au Mozambique", a déclaré M. Maggiore, soulignant que ces deux événements constituent des étapes clés de la stratégie Global Gateway pour le Mozambique, fruit de près d’un an de préparation conjointe entre l’Union européenne et le gouvernement mozambicain. Selon l’ambassadeur, l’accent sera mis sur la promotion des affaires, de l’énergie et la mise en œuvre d’investissements ayant un impact direct sur l’économie nationale.
"Tout cela se concrétise parce que nous croyons au Mozambique et à son potentiel stratégique", a affirmé le chef de la délégation européenne. M. Maggiore a également insisté sur le fait que ce forum ne sera pas un simple lieu de discussion institutionnelle, mais une plateforme axée sur des résultats concrets. "Ce forum n’est pas et ne sera pas une réunion privée. Nous avons veillé à ce qu’il soit une plateforme capable de produire des résultats, des investissements tangibles et des projets de mise en œuvre", a-t-il déclaré.
Secteurs stratégiques et projets énergétiques
Ces événements réuniront des dirigeants gouvernementaux, des entreprises mozambicaines et européennes, des investisseurs internationaux, des institutions financières et des organismes de soutien au secteur privé. D'après les organisateurs, environ 100 entreprises européennes et 200 entreprises mozambicaines se sont déjà inscrites. Le Forum économique Mozambique-Union européenne se concentrera sur quatre secteurs stratégiques au sein du Global Gateway: la connectivité et les corridors de développement, la transformation numérique et l'innovation, les énergies renouvelables et la transition écologique, l'agroalimentaire et le tourisme durable.
Parmi les corridors économiques mis en avant figurent ceux de Nacala, Beira et Maputo, considérés comme essentiels au renforcement de l'intégration régionale et à la dynamisation du commerce et de l'industrialisation. Dans le secteur de l'énergie, de nouveaux projets d'envergure devraient être annoncés lors de Renmoz 2026, notamment des appels d'offres pour des mini-réseaux financés par l'UE, des investissements dans les centrales solaires et de nouvelles opportunités liées à la transition énergétique.