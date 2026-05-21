Zambia-Italia la startup Koalisation inventa cottura sostenibile

AGI - La startup italo-zambiana Koalisation è stata presentata a Codeway Expo 2026, la fiera internazionale della cooperazione che si è conclusa a Roma il 15 maggio. Questa giovane e innovativa azienda si propone di promuovere metodi di cottura sostenibili e di ridurre l'impatto ambientale e sanitario legato all'utilizzo di combustibili tradizionali nei paesi africani.
Il progetto nasce dalla volontà di affrontare il fenomeno del "dirty cooking", una pratica ancora diffusa tra oltre 2,5 miliardi di persone in tutto il mondo, che si basa principalmente sull'utilizzo di carbone, legna da ardere e combustibili da biomassa per cucinare in ambienti domestici spesso scarsamente ventilati. Secondo importanti organizzazioni internazionali, questo metodo di cottura è una delle principali cause di inquinamento atmosferico indoor, malattie respiratorie e deforestazione in molti paesi dell'Africa subsahariana.
Soluzioni di clean cooking
Sviluppata in collaborazione con il Politecnico di Bari, Koalisation crea soluzioni di "clean cooking" che coniugano innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e inclusione sociale. L'idea fondante della startup è quella di trasformare l'intera filiera energetica domestica introducendo sistemi di cottura alternativi meno inquinanti e in grado di ridurre il consumo di carbone e le emissioni nocive per la salute pubblica.
Coinvolgimento delle comunità locali
Uno degli aspetti centrali del progetto risiede nel coinvolgimento diretto delle comunità locali e del settore privato. La startup collabora con imprese, organizzazioni locali e partner internazionali per sviluppare programmi pilota nei villaggi e nelle aree urbane più vulnerabili.
Iniziativa a Chipulukusu
Una prima iniziativa è stata lanciata nella baraccopoli di Chipulukusu, alla periferia di Ndola, in Zambia, dove sono stati sperimentati modelli di cucina sostenibile e campagne di sensibilizzazione rivolte alle famiglie.
Obiettivi ambientali e sociali
L'obiettivo di Koalisation non è solo ambientale, ma anche economico e sociale. La diffusione di tecnologie di cottura più efficienti può contribuire a ridurre la pressione sulle foreste, migliorare la qualità dell'aria negli ambienti chiusi e diminuire le spese domestiche legate all'acquisto di combustibili tradizionali.
Opportunità di lavoro e transizione energetica
Parallelamente, il progetto mira a creare nuove opportunità di lavoro a livello locale attraverso la formazione di operatori, installatori e piccole reti imprenditoriali coinvolte nella transizione energetica. La partecipazione a Codeway ha offerto alla startup un'importante opportunità di entrare in contatto con le parti interessate della cooperazione internazionale, le imprese e le istituzioni in un momento in cui l'accesso universale all'energia pulita e sostenibile sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle politiche di sviluppo africane e negli obiettivi globali di transizione ecologica.