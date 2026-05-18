Senegal Italia, Ciao Africa sostiene Pmi e accesso al mercato

AGI - "Il Senegal è un Paese di grande interesse, grazie alla sua posizione geografica, alla stabilità, alle prospettive di sviluppo, alla popolazione relativamente giovane e alle risorse energetiche. Tuttavia, il suo mercato dei capitali rimane inaccessibile e le banche non dispongono di personale qualificato per valutare i rischi e finanziare le imprese. Di conseguenza, resta ancora molto da fare in termini di condivisione di conoscenze e informazioni, nonché di formazione". Questa è la convinzione di Giampiero Agnello, segretario generale di "Ciao Africa", associazione privata di imprenditori italiani e africani fondata nel 2024 con l'obiettivo di promuovere le relazioni commerciali e i legami economici tra le imprese italiane e quelle dell'Africa occidentale.
Agnello in Senegal dal 2008, fondatore società di consulenza per la gestione
Agnello è arrivato in Senegal nel 2008 dalla Tunisia come consulente per il lancio di un'azienda chimica internazionale specializzata in prodotti a base di cloro, in particolare antibatterici. "Sono rimasto lì fino al 2015 come dirigente, poi sono tornato in Italia per un anno sabbatico", spiega. Nel 2017, con colleghi senegalesi, ha gettato le basi per una società di consulenza gestionale e nel 2018 è nata 4MMC Senegal. "Dopo la pandemia di Covid-19, abbiamo sentito la necessità di creare un'associazione che riunisse le PMI, le aziende straniere desiderose di affermarsi nei mercati dell'Africa occidentale e la diaspora senegalese desiderosa di tornare in patria e avviare progetti imprenditoriali: è così che è nata Ciao Africa, ora Camera di Commercio Italiana in Senegal", ha sottolineato.
Grazie alla sua dedizione e al suo impegno, Agnello si è affermato sul mercato. "In qualità di società di consulenza, abbiamo una struttura classica da boutique che offre servizi di finanziamento alle imprese: otto dirigenti senior con competenze legali, fiscali, amministrative, di marketing e strategiche, oltre a un team di giovani collaboratori e stagisti da formare e sviluppare", ha spiegato. Ha aggiunto che Ciao Africa offre tutti i servizi di una Camera di Commercio, inclusi servizi amministrativi, supporto allo sviluppo e all'innovazione, accesso al credito, regolamentazione e tutela del mercato, nonché informazione e notizie.
Senegal e Africa occidentale sono di grande interesse per gli imprenditori internazionali.
L'Africa occidentale, con il Senegal in prima linea, si sta affermando come regione di grande interesse e il Senegal, al centro delle dinamiche regionali, sta confermando la sua posizione strategica. "Abbiamo unito esperienze nazionali e internazionali perché siamo convinti che il multiculturalismo, la fusione di esperienze e lo scambio reciproco possano costituire la strategia fondamentale per uno sviluppo pacifico e armonioso", spiega Agnello. Aggiunge che "l'Africa occidentale, e il Senegal in particolare, rappresenta una regione di grande interesse grazie alla sua posizione geografica – la vicinanza alle Americhe, la facilità di accesso all'Europa e gli storici scambi commerciali con il Magreb – nonché alla sua stabilità politica, sociale ed economica, alle sue prospettive di sviluppo, alla sua popolazione relativamente giovane e alle sue risorse energetiche, che saranno pienamente sfruttate negli anni a venire".
I problemi di imprenditori e investitori
In questo contesto, i problemi affrontati dagli investitori italiani "sono esattamente gli stessi che affrontano tutti gli investitori stranieri, gli imprenditori africani e soprattutto la diaspora", sottolinea Agnello. "Il mercato dei capitali è completamente paralizzato, bloccato e inaccessibile. Le banche commerciali non finanziano le PMI nonostante garanzie personali, impegni o garanzie di terzi come Fongip (il Fondo di Garanzia per gli Investimenti Prioritari, che mira a migliorare l'accesso al finanziamento per le piccole e medie imprese)". Ha inoltre aggiunto che "le banche pubbliche non dispongono di personale o dirigenti competenti, formati e dedicati per valutare i rischi e finanziare le imprese".
Secondo il segretario generale di Ciao Africa, "gli enti pubblici come APIX (Agenzia Nazionale per la Promozione degli Investimenti e dei Grandi Progetti), ADEPME (Agenzia per lo Sviluppo Economico e la Vigilanza sulle Piccole e Medie Imprese), DER (Delega Generale per l'Imprenditorialità Rapida) e BMN (Ufficio di Aggiornamento) dovrebbero essere coordinati da un unico comitato direttivo". Per questo motivo, Agnello auspica la messa in comune di tutte le risorse disponibili e l'allocazione di risorse ancora maggiori a sostegno della crescita e dello sviluppo delle imprese. Tra i problemi critici riscontrati, il segretario generale di Ciao Africa ha citato anche il costo del finanziamento e i tassi di interesse sui prestiti, che a suo avviso "sono troppo elevati e l'accesso al credito non è solo complesso, ma anche eccessivamente costoso". A suo parere, ciò costituisce un ostacolo allo sviluppo attuale e futuro dell'economia.
Per facilitare la cooperazione, più formazione e scambio di informazioni
Per agevolare gli scambi economici e commerciali tra Italia, Europa e Africa occidentale, Agnello ritiene che "molto resti ancora da fare in termini di condivisione di conoscenze e informazioni, nonché di formazione". Sottolinea che "alcuni imprenditori stranieri confondono Nairobi con Dakar, o non sanno che è più veloce raggiungere Parigi, Milano o Madrid che Nairobi". Per Agnello, "l'Africa è un continente vasto e questo dettaglio viene spesso trascurato dagli investitori meno esperti". È convinto che "il ruolo che le associazioni professionali e gli attori pubblici e privati possono svolgere sia cruciale per colmare questo divario di conoscenze e facilitare gli scambi commerciali".
Il futuro di Ciao Africa
Riguardo alle prospettive future di Ciao Africa, Agnello ha menzionato l'obiettivo di diventare una Camera di Commercio a tutti gli effetti. Per raggiungere questo traguardo, sarà necessario definire una nuova missione e un nuovo posizionamento strategico; esaminare, studiare e implementare una struttura organizzativa adeguata alle nuove sfide; e definire e fornire i servizi necessari ai membri.
"L'adesione ad Assocamere è un traguardo importante che non ci aspettavamo di raggiungere così rapidamente. Abbiamo lavorato instancabilmente, ma la vera sfida inizia ora", ha spiegato, aggiungendo che "la responsabilità che deriva da questo riconoscimento è considerevole". Agnello ha poi elencato tre aree prioritarie per incentivare nuovi investimenti: l'agroindustria e l'allevamento, fino all'eliminazione della dipendenza dai prodotti esteri, almeno per i beni di consumo; i servizi alle imprese, in particolare la digitalizzazione e l'innovazione per le PMI; e l'indipendenza energetica. "Ribadiamo che tutto ciò può essere realizzato in modo più efficiente e rapido se il mercato dei capitali viene liberalizzato", ha concluso.