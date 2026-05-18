Sénégal Italie, Ciao Africa soutient les PME et l'accès au marché

AGI - "Le Sénégal est un pays d'un grand intérêt, grâce à sa situation géographique, sa stabilité, ses perspectives de développement, sa population relativement jeune et ses ressources énergétiques. Cependant, son marché des capitaux reste inaccessible et les banques manquent de personnel qualifié pour évaluer les risques et financer les entreprises. Par conséquent, un important travail reste à accomplir en matière de partage des connaissances et des informations, ainsi que de formation". Telle est la conviction de Giampiero Agnello, secrétaire général de "Ciao Africa", une association privée d'entrepreneurs italiens et africains fondée en 2024 dans le but de promouvoir les relations commerciales et les liens économiques entre les entreprises italiennes et ouest-africaines.
Agnello au Sénégal depuis 2008, fondation cabinet de conseil en gestion
M. Agnello est arrivé au Sénégal en 2008, en provenance de Tunisie, en tant que consultant pour le lancement d'une entreprise chimique internationale spécialisée dans les produits à base de chlore, notamment les antibactériens. "J'y suis resté jusqu'en 2015 comme cadre, puis je suis rentré en Italie pour une année sabbatique", explique-t-il. En 2017, avec des collègues sénégalais, il a posé les bases d'un cabinet de conseil en gestion, et en 2018, 4MMC Sénégal a vu le jour. "Après la pandémie de Covid-19, nous avons ressenti le besoin de créer une association qui rassemblerait les PME, les entreprises étrangères désireuses de s'implanter sur les marchés ouest-africains et la diaspora sénégalaise désireuse de rentrer au pays et de lancer des projets entrepreneuriaux: c'est ainsi qu'est née Ciao Africa, aujourd'hui la Chambre de Commerce Italienne au Sénégal", a-t-il souligné.
Grâce à son dévouement et à son engagement, M. Agnello a su s'imposer sur le marché. "En tant que cabinet de conseil, nous avons une structure classique de type boutique offrant des services de financement aux entreprises: huit cadres supérieurs possédant une expertise juridique, fiscale, administrative, marketing et stratégique, ainsi qu'une équipe de jeunes collaborateurs et stagiaires à former et à développer", a-t-il expliqué. Il a précisé que Ciao Africa offre tous les services d'une Chambre de Commerce, notamment des services administratifs, un soutien au développement et à l'innovation, l'accès au crédit, la réglementation et la protection du marché, ainsi que des informations et des actualités.
Sénégal et Afrique de l'Ouest de grand intérêt pour les entrepreneurs internationaux
L'Afrique de l'Ouest, avec le Sénégal en première ligne, s'affirme comme une région d'un grand intérêt, et le Sénégal, au cœur des dynamiques régionales, confirme sa position stratégique. "Nous avons combiné les expériences nationales et internationales car nous sommes convaincus que le multiculturalisme, la fusion des expériences et les échanges mutuels peuvent constituer la stratégie fondamentale d'un développement pacifique et harmonieux", explique Agnello. Il ajoute que "l'Afrique de l'Ouest, et le Sénégal en particulier, représente une région d'un grand intérêt grâce à sa situation géographique – proximité des Amériques, accès facile à l'Europe et commerce historique avec le Maghreb – et à sa stabilité politique, sociale et économique, ainsi qu'à ses perspectives de développement, sa population relativement jeune et ses ressources énergétiques, qui seront pleinement exploitées dans les années à venir".
Les problèmes des entrepreneurs et investisseurs
Dans ce contexte, les problèmes rencontrés par les investisseurs italiens "sont exactement les mêmes que ceux rencontrés par tous les investisseurs étrangers, les entrepreneurs africains et surtout la diaspora", souligne Agnello. "Le marché des capitaux est complètement paralysé, bloqué et inaccessible. Les banques commerciales ne financent pas les PME malgré les garanties personnelles, les engagements ou les garanties de tiers telles que le Fongip (Fonds de garantie pour les investissements prioritaires, qui vise à améliorer l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises)". Par ailleurs, il a ajouté que "les banques publiques manquent de personnel ou de gestionnaires compétents, formés et dédiés pour évaluer les risques et financer les entreprises".
Selon le secrétaire général de Ciao Africa, "les organismes publics tels que l'APIX (Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands projets), l'ADEPME (Agence pour le développement économique et la supervision des petites et moyennes entreprises), la DER (Délégation générale pour l'entrepreneuriat rapide) et le BMN (Bureau de la mise à jour) devraient être coordonnés par un comité de pilotage unique". C'est pourquoi M. Agnello appelle à la mise en commun de toutes les ressources disponibles et à l'allocation de ressources encore plus importantes pour soutenir la croissance et le développement des entreprises. Parmi les problèmes critiques rencontrés, le secrétaire général de Ciao Africa a également cité le coût du financement et les taux d'intérêt sur les prêts, qui, selon lui, "sont trop élevés, et l'accès au crédit est non seulement complexe, mais aussi excessivement coûteux". À son avis, cela constitue un obstacle au développement actuel et futur de l'économie.
Pour faciliter la coopération, plus de formation et d'échanges d'informations
Pour faciliter les échanges économiques et commerciaux entre l'Italie, l'Europe et l'Afrique de l'Ouest, Agnello estime qu'"il reste beaucoup à faire en matière de partage des connaissances et des informations, ainsi que de formation". Il souligne que "certains entrepreneurs étrangers confondent Nairobi et Dakar, ou ignorent qu'il est plus rapide de se rendre à Paris, Milan ou Madrid qu'à Nairobi". Pour Agnello, "l'Afrique est un vaste continent, et ce détail est souvent négligé par les investisseurs inexpérimentés". Il est convaincu que "le rôle que peuvent jouer les associations professionnelles et les acteurs publics et privés est crucial pour combler ce déficit de connaissances et faciliter le commerce".
Le futur de Ciao Africa
Concernant les perspectives d'avenir de Ciao Africa, Agnello a évoqué l'objectif de devenir une Chambre de Commerce à part entière. Pour ce faire, il sera nécessaire de définir une nouvelle mission et un positionnement stratégique; d'examiner, d'étudier et de mettre en œuvre une structure organisationnelle adaptée aux nouveaux enjeux et de définir et de fournir les services nécessaires aux membres.
"L’adhésion à Assocamere est une étape majeure que nous n’espérions pas franchir aussi rapidement. Nous avons travaillé sans relâche, mais le véritable défi commence maintenant", a-t-il expliqué, ajoutant que "la responsabilité qui découle de cette reconnaissance est considérable". M. Agnello a ensuite énuméré trois domaines prioritaires pour encourager de nouveaux investissements: l’agroalimentaire et l’élevage, jusqu’à ce que la dépendance aux produits étrangers soit éliminée, au moins pour les biens de consommation; les services aux entreprises, notamment la numérisation et l’innovation pour les PME; et l’indépendance énergétique. "Nous réaffirmons que tout cela peut être réalisé plus efficacement et plus rapidement si le marché des capitaux est libéralisé", a-t-il conclu.