A Riad inaugurata Western Station costruita italiano WeBuild

AGI - La Royal Commission for Riyadh City ha inaugurato la Western Station, situata sulla Linea Arancione della metropolitana di Riad. Con l'apertura di questa stazione, l'intera linea è ora ufficialmente operativa. Composta da 22 stazioni, è stata realizzata da Webuild. Webuild afferma che la Western Station completa la spina dorsale della rete "senza auto" della capitale, un'infrastruttura di 176 chilometri che posiziona Riad tra le città più avanzate al mondo in termini di trasporto pubblico automatizzato.
Situata nella parte occidentale di Riad, lungo una delle sue principali arterie stradali, Al Madinah Al Munawarah Road, la Western Station è un complesso polo urbano progettato per ridistribuire i flussi di mobilità intermodale. Si estende su 112.000 metri quadrati e comprende una stazione della metropolitana sopraelevata, un terminal degli autobus, un parcheggio sotterraneo con oltre 600 posti auto, spazi commerciali, una moschea e un'ampia piazza pubblica.
L'architettura della Western Station
Dal punto di vista architettonico, la stazione offre un'interpretazione contemporanea del paesaggio saudita. Il progetto si sviluppa attraverso volumi ispirati ai colori e alle forme delle dune del deserto. Strutture orizzontali emergono dal terreno, definendo gli ingressi della stazione, convogliando la luce naturale negli spazi interni e fornendo zone d'ombra per i percorsi pedonali.
Due grandi archi, con campate fino a 115 metri e un'altezza di circa 24 metri, sorreggono le coperture principali, conferendo all'intera struttura una presenza monumentale, chiaramente visibile come parte integrante del paesaggio urbano piuttosto che come oggetto isolato.
Un progetto sostenibile
La Western Station è un progetto caratterizzato da una forte impronta di sostenibilità. La struttura è stata progettata secondo i criteri LEED Gold, una delle certificazioni di sostenibilità più riconosciute. L'utilizzo di apparecchiature ad alta efficienza e il contributo di energia rinnovabile autoprodotta hanno permesso di ridurre il consumo di acqua ed energia già durante la fase di costruzione.
La presenza di Webuild in Arabia Saudita
Il Gruppo Webuild è presente in Arabia Saudita dal 1966, dove ha già completato oltre 90 progetti, che spaziano da soluzioni di mobilità urbana e grandi edifici civili a ospedali e impianti industriali.
A Riad, oltre alla Linea Arancione, ha realizzato strutture iconiche come il Kingdom Centre, punto di riferimento nello skyline della città, ed è coinvolto nello sviluppo di diverse sezioni del progetto di riqualificazione urbana di Diriyah Gate.
L'estensione della Linea Rossa
Più recentemente, Webuild si è aggiudicato l'appalto per l'estensione della Linea Rossa della metropolitana di Riad, al fine di supportare la capitale saudita in una nuova fase di crescita urbana.