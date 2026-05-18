Riyad inaugure Western Station construite par l'italien WeBuild

AGI - La Royal Commission for Riyadh City a ouvert les portes de la Western Station, située sur la ligne Orange du métro de Riyad. Avec la mise en service de cette station, l’ensemble de la ligne entre officiellement en exploitation. Composée de 22 stations, elle a été réalisée par Webuild. La Western Station – indique Webuild – complète l’épine dorsale du réseau "driverless" de la capitale, une infrastructure de 176 kilomètres au total qui positionne Riyad parmi les villes les plus avancées au monde en matière de transport public automatisé.
Située dans la partie ouest de Riyad, le long de l’une de ses principales artères, l’Al Madinah Al Munawarah Road, la Western Station constitue un pôle urbain complexe conçu pour redistribuer les flux de mobilité intermodale. Elle s’étend sur 11. 000 mètres carrés et intègre une station de métro surélevée, un terminal de bus, un parking souterrain de plus de 600 places, des espaces commerciaux, une mosquée et une grande place publique.
L’architecture de la Western Station
D’un point de vue architectural, la station interprète de manière contemporaine le paysage saoudien. Le projet se développe à travers des volumes inspirés des couleurs et des formes des dunes du désert. Des structures horizontales émergent du sol, délimitant les accès à la station, guidant la lumière naturelle à l’intérieur des espaces et offrant des zones d’ombre aux cheminements piétons.
Deux grandes arches, avec des portées allant jusqu’à 115 mètres et une hauteur d’environ 24 mètres, soutiennent les couvertures principales, conférant à l'ensemble une structure monumentale, lisible comme partie intégrante du paysage urbain plutôt que comme un objet isolé.
La durabilité du projet
La Western Station est un projet à forte empreinte durable. La structure a été conçue selon les critères LEED Gold, l’une des certifications les plus reconnues en matière de durabilité. L’utilisation d’équipements à haute efficacité et la contribution d’énergie renouvelable autoproduite ont permis de réduire les consommations d’eau et d’énergie déjà pendant la phase de construction.
La présence de Webuild en Arabie saoudite
Le groupe Webuild est présent en Arabie saoudite depuis 1966, où il a déjà réalisé plus de 90 projets, allant de la mobilité urbaine aux grands bâtiments civils, en passant par les hôpitaux et les installations industrielles.
À Riyad, outre la ligne Orange, il a réalisé des ouvrages iconiques tels que le Kingdom Centre, point de référence du skyline de la ville, et participe à la réalisation de plusieurs lots du projet de développement urbain Diriyah Gate.
L’extension de la ligne Rouge
Plus récemment, il s’est vu attribuer le contrat pour l’extension de la ligne Rouge du métro de Riyad, afin d’accompagner la capitale saoudienne dans une nouvelle phase de sa croissance urbaine.