Nato e sicurezza fianco sud seminario a Roma

AGI - In occasione del 30esimo anniversario del Gruppo Speciale per il Mediterraneo e il Medio Oriente, la delegazione italiana all'Assemblea Parlamentare della NATO, guidata da Lorenzo Cesa, ha ospitato il seminario del Gruppo Speciale per il Mediterraneo e il Medio Oriente presso la sala dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati.
I temi centrali delle discussioni sono stati le questioni di sicurezza sul fianco meridionale della NATO, le interconnessioni tra il Mediterraneo e il fronte orientale, la cooperazione nella regione del Sahel e la crisi del Golfo. Il Gruppo Speciale è un forum composto da parlamentari degli Stati membri della NATO e dei Paesi partner, tra cui Algeria, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Israele, Marocco, Qatar, Serbia, Svizzera e Ucraina.
Tra i relatori del seminario figuravano, tra gli altri, il ministro della Difesa Guido Crosetto, Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or, e Luigi Di Maio, Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per la Regione del Golfo.
Il messaggio di Giorgia Meloni
Il primo giorno della riunione, in apertura, è stato letto un messaggio del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ha sottolineato che il contesto attuale richiede di "fare di più" e di investire nelle partnership politiche e di sicurezza, rafforzando al contempo il fianco meridionale della NATO.
Il messaggio di Meloni ha evidenziato l'importanza del fianco meridionale dell'Alleanza e la necessità di rafforzare gli strumenti di capacity building al di là dei confini nazionali. "Dobbiamo integrare la dimensione politica con quella della sicurezza", ha affermato Meloni, sottolineando che le "priorità principali" sono l'energia, la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture. Il presidente del Consiglio ha concluso menzionando i suoi recenti viaggi in Africa per diversificare gli approvvigionamenti. L'Italia "continuerà a fare la sua parte, come sempre, per garantire che il fianco meridionale svolga il suo ruolo", costruendo le collaborazioni "a lungo termine" di cui la NATO "ha bisogno".
La posizione del ministro Crosetto
Da parte sua, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha affermato che la deterrenza dei paesi europei "dipende dalla NATO". "C'è solo un paese che potrebbe sopravvivere senza la NATO, gli Stati Uniti, ma nessuna delle nostre nazioni potrebbe sopravvivere se ne uscissimo. Lo sappiamo", ha dichiarato, sottolineando che, alla luce dei recenti sviluppi internazionali, "abbiamo compreso che tutti devono partecipare e fare la propria parte".
Secondo il ministro, la NATO "svolge un ruolo importante" nel dialogo tra i paesi occidentali, ma si potrebbe anche immaginare una "nuova NATO", che "allarghi l'Alleanza per includere paesi che la pensano come noi". "Oggi il mondo è cambiato, e forse anche la NATO deve cambiare e adattarsi al futuro; deve diventare più forte e più grande; deve rafforzare il dialogo con i paesi che la pensano come noi e condividono i nostri valori", ha affermato Crosetto, citando come esempi l'apertura verso la Corea del Sud e il Giappone.
L’analisi di Marco Minniti
Durante il seminario è intervenuto anche il presidente della Fondazione Med-Or, Marco Minniti, il quale ha sottolineato che viviamo in un periodo di "incertezza strutturale" che accompagnerà il mondo "a lungo" e in cui il Mediterraneo "ha un ruolo strutturale da svolgere". Per una NATO più forte, "serve una difesa europea più forte: vanno di pari passo, non sono incompatibili", ha affermato.
La crisi del Golfo secondo Luigi Di Maio
Da parte sua, il Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per il Golfo, Luigi Di Maio, ha dichiarato: "Fino a poco tempo fa, i Paesi del CCG erano riusciti a proteggersi dal deterioramento della situazione di sicurezza in Medio Oriente e nel Levante. Ora, sono direttamente coinvolti nel conflitto e sono diventati bersaglio degli attacchi di rappresaglia iraniani. La loro capacità di moderazione nella risposta è stata notevole. È solo grazie a questo che non siamo precipitati in una situazione di escalation regionale ben peggiore". "Tuttavia, l'attuale stato di 'né guerra né pace' è insostenibile. Non è sostenibile per loro, né lo è per l'Europa, soprattutto visti i gravi problemi alle linee di approvvigionamento critiche", ha affermato.
Secondo Di Maio, l'attuale crisi nel Golfo offre "opportunità per un dialogo più intenso tra le industrie della difesa". Questa crisi "ha accelerato la cooperazione militare e tecnica tra alcuni paesi del Golfo e l'Ucraina. La minaccia che affrontano è della stessa natura e la collaborazione operativa porterebbe benefici a entrambe le parti. In quanto partner di entrambi, l'UE e la NATO possono contribuire al loro dialogo, se richiesto", ha sottolineato.