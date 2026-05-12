Otan et sécurité du flanc sud séminaire à Rome

AGI - La délégation italienne auprès de l’Assemblée parlementaire de l’Otan, à l’occasion de son 30ème anniversaire et présidée par Lorenzo Cesa, a accueilli dans la salle des groupes parlementaires de la Chambre des députés le séminaire du Groupe spécial Méditerranée et Moyen-Orient.
Les thèmes au centre des débats étaient les questions de sécurité sur le flanc sud de l’Otan, les interconnexions entre la Méditerranée élargie et le front oriental, la coopération dans la région du Sahel et la crise dans le Golfe. Le Groupe spécial est un forum auquel participent des parlementaires des pays membres de l’Otan et des pays partenaires, dont l’Algérie, l’Autriche, la Bosnie-Herzégovine, l’Égypte, Israël, le Maroc, le Qatar, la Serbie, la Suisse et l’Ukraine. Au séminaire sont intervenus, entre autres, le ministre de la Défense Guido Crosetto, Marco Minniti, président de la Fondation Med-Or, et Luigi Di Maio, représentant spécial de l’Union européenne pour la région du Golfe.
Le message de Giorgia Meloni
Lors de la première journée de travaux, un message de la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a été lu en ouverture. Elle a souligné que le contexte actuel exige "d’aller au-delà" et d’investir dans des partenariats politiques et de sécurité, en renforçant également le flanc sud de l’Otan. Le message de Meloni a mis en évidence l’importance du flanc sud de l’Alliance et la nécessité de renforcer les instruments de capacity building au-delà des frontières. "Nous devons intégrer la dimension politique à celle de la sécurité", a déclaré Meloni, en soulignant que les "priorités principales" sont l’énergie, la sécurité et la résilience des infrastructures. La présidente du Conseil a enfin mentionné ses récents voyages en Afrique pour diversifier les approvisionnements. L’Italie "continuera à faire sa part, comme toujours, pour garantir que le flanc sud joue son rôle", en construisant les collaborations "à long terme" dont l’Otan "a besoin".
La position du ministre Crosetto
De son côté, le ministre de la Défense Guido Crosetto a affirmé que la dissuasion des pays européens "dépend de l’Otan". "Il n’y a qu’un seul pays qui pourrait survivre sans l’Otan, les États-Unis, mais aucune de nos nations ne pourrait survivre si nous nous en retirions. Nous le savons", a-t-il déclaré, soulignant qu’avec les derniers développements internationaux "nous avons compris que tout le monde doit participer et faire sa part".
Selon le ministre, l’Otan "joue un rôle important" dans le dialogue entre les pays occidentaux, mais on pourrait aussi envisager une "nouvelle Otan" qui "élargirait l’Alliance à des pays qui pensent comme nous". "Aujourd’hui le monde a changé et peut-être que l’Otan doit changer et s’adapter à l’avenir, elle doit devenir plus forte et plus grande, elle doit renforcer le dialogue avec les pays qui pensent comme nous et qui partagent nos valeurs", a déclaré Crosetto, citant à titre d’exemple l’ouverture à la Corée du Sud et au Japon.
L’analyse de Marco Minniti
Au cours du séminaire, le président de la Fondation Med-Or, Marco Minniti, est également intervenu. Il a souligné que nous vivons une époque d’"incertitude structurelle" qui accompagnera le monde "pendant longtemps" et dans laquelle la Méditerranée "a un rôle structurel à jouer". Pour une Otan plus forte, "il faut une défense européenne plus forte: elles vont main dans la main, elles ne sont pas incompatibles", a-t-il déclaré.
La crise du Golfe selon Luigi Di Maio
De son côté, le représentant spécial de l’Union européenne pour le Golfe, Luigi Di Maio, a affirmé: "Jusqu’à récemment, les pays du CCG avaient réussi à se protéger de la détérioration de la sécurité au Moyen-Orient et au Levant. Désormais, ils sont directement impliqués dans le conflit et sont devenus la cible d’attaques de représailles iraniennes. Leur capacité de retenue dans la réponse a été remarquable. C’est uniquement grâce à cela que nous ne sommes pas tombés dans une situation d’escalade régionale bien pire".
"Cependant, l’état actuel de ‘ni guerre ni paix’ n’est pas tenable. Il ne l’est pas pour eux, mais il ne l’est pas non plus pour l’Europe, surtout compte tenu des graves perturbations des lignes d’approvisionnement essentielles", a-t-il déclaré. Selon Di Maio, la crise actuelle dans le Golfe offre "des opportunités pour un dialogue renforcé entre les industries de défense". Cette crise "a accéléré la coopération militaire et technique entre certains pays du Golfe et l’Ukraine. La menace qu’ils affrontent est de même nature et une collaboration opérationnelle apporterait des avantages aux deux parties. En tant que partenaire des deux, l’UE et l’Otan peuvent contribuer à leur dialogue, si demandé", a-t-il souligné.