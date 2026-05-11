Med-Or per rafforzamento cybersecurity e governance elettorale

AGI - La scorsa settimana la Fondazione italiana Med-Or ha ospitato presso la propria sede una giornata di formazione incentrata sulla sicurezza informatica e sulla protezione delle infrastrutture elettorali critiche.
L'incontro ha riunito rappresentanti delle commissioni elettorali dei paesi prioritari del Piano Mattei, nonché dell'Associazione africana delle autorità di gestione elettorale (AAEA), che conta 45 membri, oltre a reti regionali dell'Africa centrale, occidentale, meridionale e orientale, garantendo così una rappresentanza completa del continente africano e delle sue commissioni elettorali.
Un quadro di riferimento per la cooperazione euro-africana
Questo evento ha riunito rappresentanti delle istituzioni elettorali africane, partner europei e stakeholder italiani. La sessione si inserisce in un programma strutturato di attività formative organizzate a Roma, con l'obiettivo di rafforzare la governance democratica, la resilienza istituzionale e la cooperazione tra Europa e Africa.
Sicurezza elettorale e nuove tecnologie
Le discussioni si sono concentrate su temi chiave quali la sicurezza dei processi elettorali, la gestione dei rischi informatici e l'impatto delle nuove tecnologie, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale.
Un impegno duraturo per l'integrità elettorale
Questa iniziativa – realizzata nell'ambito del programma Pro-Integrità Elettorale, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e attuato dal Centro Europeo di Supporto Elettorale (ECES) in partenariato con la Commissione dell'Unione Africana, l'Università LUISS e la Fondazione Imagine the Change – conferma l'impegno di Med-Or nel promuovere la condivisione delle migliori prassi e nel sostenere forme di cooperazione internazionale di fronte alle sfide globali sempre più importanti, con particolare attenzione ai paesi africani e alla cooperazione tra Europa, Italia e Africa.