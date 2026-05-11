Med-Or pour renforcement cybersécurité et gouvernance électorale

AGI - La Fondation italienne Med-Or a accueilli la semaine dernière dans ses locaux une journée de formation consacrée à la cybersécurité et à la protection des infrastructures électorales critiques.
La rencontre a rassemblé les représentants des commissions électorales des pays prioritaires du Plan Mattei, ainsi que de l’Association africaine des autorités de gestion électorale (AAEA), qui regroupe 45 membres, en plus des réseaux régionaux d’Afrique centrale, occidentale, australe et orientale, assurant ainsi une représentation complète du continent africain et de ses commissions électorales.
Un cadre de coopération euro-africaine
Cet événement a réuni des représentants d’institutions électorales africaines, des partenaires européens et des acteurs italiens. La session s’inscrit dans un programme structuré d’activités de formation organisé à Rome, visant à renforcer la gouvernance démocratique, la résilience institutionnelle et la coopération entre l’Europe et l’Afrique.
Sécurité électorale et nouvelles technologies
Les discussions ont porté sur des thèmes essentiels tels que la sécurité des processus électoraux, la gestion des risques cybernétiques et l’impact des nouvelles technologies, avec une attention particulière portée à l’intelligence artificielle.
Un engagement durable pour l’intégrité électorale
Cette initiative – réalisée dans le cadre du programme Pro-Electoral Integrity, financé par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et mis en œuvre par le Centre européen de soutien électoral (ECES) en partenariat avec la Commission de l’Union africaine, l’université LUISS et la Fondation Imagine the Change – confirme l’engagement de Med-Or à promouvoir le partage des meilleures pratiques et à soutenir des formes de coopération internationale face à des défis mondiaux de plus en plus importants, avec un accent particulier sur les pays africains et la coopération entre l’Europe, l’Italie et l’Afrique.