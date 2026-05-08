Egitto-Italia seminario al Cairo su innovazione settore tessile

AGI - Il rafforzamento della cooperazione industriale nel settore tessile tra Egitto e Italia e la promozione di nuove opportunità commerciali sono stati al centro di un seminario tenutosi al Cairo martedì 5 maggio. L'evento, intitolato "Innovazione nel settore tessile: la strada da percorrere per l'Egitto per accrescere la competitività sui mercati di esportazione", è stato organizzato dall'ufficio ICE del Cairo in collaborazione con istituzioni italiane ed egiziane e partner internazionali.
Questa iniziativa ha offerto un'importante opportunità di dialogo tra le parti interessate di entrambi i Paesi, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione. Hanno partecipato rappresentanti di importanti istituzioni italiane ed egiziane, tra cui l'Ambasciata d'Italia al Cairo, il Consiglio per l'Esportazione di Filatura e Tessile, la Camera Egiziana delle Industrie Tessili e la Camera Egiziana delle Industrie dell'Abbigliamento e del Tessile per la Casa, nonché rappresentanti di organizzazioni internazionali e istituzioni finanziarie.
Partecipazione delle aziende italiane
Una delegazione di 23 aziende italiane, specializzate in tecnologie tessili e rappresentative dell'eccellenza nazionale in tutto il settore – dalla filatura alla tessitura, dalla tintura alla finitura, fino all'automazione, alla digitalizzazione e alle soluzioni di sostenibilità – ha partecipato al seminario, incontrando alcune controparti egiziane.
Il ruolo strategico del settore tessile egiziano
Nel corso dei lavori è emerso chiaramente che il settore tessile rappresenta uno dei pilastri dell'economia egiziana, con un forte potenziale di crescita grazie ai continui investimenti nella modernizzazione degli impianti produttivi, nello sviluppo delle competenze e nel rafforzamento della capacità di esportazione. In questo contesto, è stato sottolineato come le tecnologie italiane possano contribuire in modo significativo al miglioramento della produttività e della qualità dei processi industriali.
Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità
Particolare attenzione è stata dedicata ai temi dell'innovazione, della digitalizzazione e della sostenibilità, che rivestono un ruolo sempre più centrale per essere competitivi sui mercati internazionali, caratterizzati da elevati standard qualitativi, tracciabilità e riduzione dell'impatto ambientale.
Incontri B2B e partnership industriali
Parallelamente al seminario, si sono svolti incontri B2B tra aziende italiane e operatori egiziani, con l'obiettivo di avviare collaborazioni concrete e sviluppare progetti industriali congiunti.
Gli obiettivi dell'iniziativa secondo l'ICE
“L’obiettivo di questa iniziativa è quello di promuovere il dialogo industriale tra Italia ed Egitto e di trasformare le opportunità in partnership concrete”, ha spiegato Vincenzo Calì, Direttore Generale dell’ufficio ICE del Cairo. “L’Italia”, ha aggiunto, “può offrire tecnologie avanzate e know-how, mentre l’Egitto rappresenta un mercato dinamico con un forte potenziale di crescita e una posizione strategica per le esportazioni”.
Visite alle attività commerciali locali
L'iniziativa è proseguita il giorno successivo con visite aziendali presso importanti unità industriali locali, offrendo alle imprese italiane un'ulteriore opportunità per approfondire la conoscenza del tessuto produttivo egiziano.