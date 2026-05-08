Egypte Italie séminaire au Caire pour innovation secteur textile

AGI - Entre l'Egypte et l'Italie, le renforcement de la coopération industrielle dans le secteur textile et la promotion de nouvelles opportunités d’affaires ont été au centre d’un séminaire organisé au Caire mardi 5 mai. L’événement, intitulé "Innovation in the textile sector: way forward for Egypt to increase competitiveness in the export markets", a été organisé par le Bureau ICE du Caire en collaboration avec des institutions italiennes et égyptiennes ainsi que des partenaires internationaux.
Cette initiative a constitué une importante occasion de dialogue entre les opérateurs des deux pays, avec pour objectif de renforcer la collaboration. À l’événement ont participé des représentants des principales institutions italiennes et égyptiennes, notamment l’Ambassade d’Italie au Caire, l’Export Council for Spinning and Textiles, la Egyptian Chamber of Textile Industries et la Egyptian Chamber of Apparel and Home Textile Industries, ainsi que des organisations internationales et des institutions financières.
Participation des entreprises italiennes
Une délégation de 23 entreprises italiennes, spécialisées dans les technologies textiles et représentatives de l’excellence nationale sur l’ensemble de la filière – de la filature au tissage, de la teinture à l’ennoblissement, jusqu’aux solutions d’automatisation, de digitalisation et de durabilité – a pris part au séminaire, en rencontrant des homologues égyptiens sélectionnés.
Le rôle stratégique du secteur textile égyptien
Au cours des travaux, il est apparu que le secteur textile constitue l’un des piliers de l’économie égyptienne, avec un fort potentiel de croissance grâce aux investissements en cours dans la modernisation des installations de production, le développement des compétences et le renforcement des capacités d’exportation. Dans ce contexte, il a été souligné que les technologies italiennes peuvent contribuer de manière significative à l’amélioration de la productivité et de la qualité des processus industriels.
Innovation, digitalisation et durabilité
Une attention particulière a été accordée aux thèmes de l’innovation, de la digitalisation et de la durabilité, éléments de plus en plus centraux pour être compétitif sur les marchés internationaux, caractérisés par des standards qualitatifs élevés, la traçabilité et la réduction de l’impact environnemental.
Rencontres B2B et partenariats industriels
En marge du séminaire, des rencontres B2B ont eu lieu entre les entreprises italiennes et les opérateurs égyptiens, dans le but de lancer des collaborations concrètes et de développer des projets industriels communs.
Les objectifs de l’initiative selon ICE
« L’objectif de l’initiative est de favoriser le dialogue industriel entre l’Italie et l’Égypte et de transformer les opportunités en partenariats concrets », a expliqué le directeur général du Bureau ICE au Caire, Vincenzo Calì. « L’Italie – a-t-il ajouté – peut offrir des technologies avancées et son savoir-faire, tandis que l’Egypte représente un marché dynamique avec un fort potentiel de croissance et une position stratégique pour l’exportation. »
Visites d’entreprises locales
L’initiative s’est poursuivie le lendemain par des visites d’entreprises dans d’importantes unités industrielles locales, offrant aux entreprises italiennes une occasion supplémentaire d’approfondir leur connaissance du tissu productif égyptien.