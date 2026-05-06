Senegal Istituto italiano di cultura Dakar Connexions Urbaines

AGI - In Senegal, l'Istituto Italiano di Cultura di Dakar presenta "Urban Connections", un progetto espositivo che unisce arte contemporanea, cultura urbana e innovazione digitale, nell'ambito di Festigraff e Partcours Saison Sèche. L'Istituto lo ha annunciato in un comunicato stampa. Curata da Bonobolabo, organizzazione italiana riconosciuta a livello internazionale per la sua ricerca in arte, design e nuove tecnologie, la mostra presenta una selezione di 23 skateboard artistici, frutto di tredici anni di collaborazione con artisti contemporanei.
In una Dakar vibrante di nuove energie urbane, il progetto si colloca all'incrocio tra arte, skateboard e immaginario contemporaneo, richiamando i Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026 – che hanno consacrato lo skateboard come disciplina emblematica delle culture urbane – e avviando un dialogo dinamico con Festigraff, uno dei principali eventi dedicati alla street art in Africa occidentale, e con Partcours Saison Sèche, appuntamento imperdibile per l'arte urbana.
Lo skateboard come mezzo artistico
Le opere esposte, realizzate da figure di spicco del panorama artistico italiano, trasformano lo skateboard in un nuovo mezzo espressivo, capace di trascendere i confini tra arte e oggetto.
Un'esperienza immersiva e digitale
Grazie alla realtà aumentata, i pannelli prendono vita: utilizzando smartphone e tablet, il pubblico può attivare contenuti digitali che animano le opere, offrendo un'esperienza immersiva e interattiva. Questo progetto si propone di avvicinare nuovi pubblici all'arte contemporanea, in particolare le giovani generazioni, attraverso un approccio accessibile e multidisciplinare che coniuga arte, sport e tecnologia.
Un progetto urbano in loco
Parallelamente alla mostra, l'Istituto Italiano di Cultura di Dakar partecipa al Festigraff con un progetto di arte urbana site-specific. L'artista italiano M Fulcro contribuirà alla realizzazione di un murale collettivo, rafforzando così il dialogo tra la scena artistica italiana e il contesto urbano di Dakar.
Il Festigraff, massimo evento di graffiti
Festigraff è il primo e più grande festival internazionale di graffiti in Africa, fondato a Dakar per promuovere l'arte urbana e la cultura hip-hop. Organizzato da Doxandem Squad, il festival riunisce artisti da tutto il mondo per creare murales che spesso sensibilizzano il pubblico su temi sociali e ambientali. L'edizione 2026, Festigraff 16, si svolge fino al 10 maggio presso il Centro Culturale Douta Seck di Dakar.