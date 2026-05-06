Sénégal Institut culturel italien Dakar expo Connexions Urbaines

AGI - Au Sénégal, l'Institut Culturel Italien de Dakar présente "Connexions Urbaines", un projet d'exposition qui réunit art contemporain, culture urbaine et innovation numérique, à l'occasion du Festigraff et du Partcours Saison Sèche. L'Institut l'a annoncé dans un communiqué de presse. Sous le commissariat de Bonobolabo, organisation italienne internationalement reconnue pour ses recherches en art, design et nouvelles technologies, l'exposition présente une sélection de 23 skateboards artistiques, fruits de treize années de collaborations avec des artistes contemporains.
Dans un Dakar vibrant d'énergies urbaines nouvelles, le projet se situe au carrefour de l'art, du skateboard et de l'imagerie contemporaine, faisant écho aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 – qui ont consacré le skateboard comme discipline emblématique des cultures urbaines – et initiant un dialogue dynamique avec le Festigraff, l'un des événements majeurs dédiés au street art en Afrique de l'Ouest, et avec le Partcours Saison Sèche, rendez-vous incontournable de l'art urbain.
Le skateboard comme médium artistique
Les œuvres exposées, créées par des figures majeures de la scène artistique italienne, transforment le skateboard en un nouveau médium d'expression, capable de transcender les frontières entre art et objet.
Une expérience immersive et numérique
Grâce à la réalité augmentée, les planches prennent vie: via smartphones et tablettes, le public peut activer un contenu numérique qui anime les œuvres, offrant une expérience immersive et interactive. Ce projet vise à initier de nouveaux publics à l'art contemporain, notamment les jeunes générations, grâce à un langage accessible et multidisciplinaire qui allie art, sport et technologie.
Un projet urbain sur place
En parallèle de l'exposition, l'Institut Culturel Italien de Dakar participe au Festigraff avec un projet d'art urbain in situ. L'artiste italien M Fulcro contribuera à la création d'une fresque collective, renforçant ainsi le dialogue entre la scène artistique italienne et le contexte urbain de Dakar.
Le Festigraff, rendez-vous majeur du graffiti
Le Festigraff est le premier et le plus important festival international de graffiti d'Afrique, fondé à Dakar pour promouvoir l'art urbain et la culture hip-hop. Organisé par Doxandem Squad, le festival rassemble des artistes du monde entier pour réaliser des fresques qui sensibilisent souvent le public aux enjeux sociaux et environnementaux. L'édition 2026, Festigraf 16, se déroulera du 1er au 10 mai à la Maison de la culture Douta Seck à Dakar.