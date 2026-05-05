RDCongo e Italia cooperazione rafforzata

AGI - Si è tenuto un importante incontro operativo l'Ambasciata della Repubblica Democratica del Congo (RDC) a Roma, sotto l'egida dell'Intergruppo Parlamentare Italia-Congo. Tra i partecipanti figuravano l'Ambasciatore congolese, Paul Emile Tshinga Ahuka; la Senatrice Vincenza Aloisio, Presidente dell'Intergruppo Italia-Congo; il Console Onorario della RDC, Giovanni Cestari; e Mariano Paolucci, Presidente della CLAAI (Associazione Artigiani e Piccole e Medie Imprese) della Campania.
Questi incontri hanno segnato l'avvio concreto di una nuova fase del progetto, integrando ufficialmente la RDC tra i Paesi prioritari del Piano Mattei. Il lavoro congiunto dell'Ambasciata, del Consolato e della Presidenza dell'Intergruppo è ora sottoposto al Governo congolese per la revisione tecnica, in vista della sua successiva attuazione attraverso i canali istituzionali.
Rafforzamento della cooperazione Italia-RD Congo
La cooperazione tra l'Italia e la Repubblica Democratica del Congo si rafforza in particolare grazie al dialogo tra il Gruppo Cestari – holding multisettoriale specializzata in consulenza finanziaria, cooperazione internazionale ed energie rinnovabili – e la Camera di Commercio Italia-Africa Centrale.
Ruolo del console onorario e progetti energetici
Giovanni Cestari, 24 anni, uno dei più giovani consoli italiani, è console onorario della Repubblica Democratica del Congo e responsabile per Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Molise. Tra le iniziative intraprese, riveste particolare importanza la pianificazione di progetti pilota per l'elettrificazione della provincia di Lualaba.
Piano energetico e attrattiva degli investimenti
Questi progetti rientrano in un più ampio piano energetico volto ad attrarre investimenti internazionali e a rafforzare il potenziale economico e sociale della regione. Tale iniziativa si inserisce nella più ampia cooperazione tra Italia e Repubblica Democratica del Congo, nell'ambito del Piano Mattei.
Incontro istituzionale a Kinshasa
Lo scorso giugno, presso il ministero del Commercio di Kinshasa, si è svolto un incontro molto importante tra la delegazione del Gruppo Cestari e il ministro del Commercio Estero della Repubblica Democratica del Congo, Julien Paluku Kahongya. L'incontro di Kinshasa si è concentrato sull'attuazione di strategie comuni nell'ambito del Piano Mattei.
Settori chiave della cooperazione
Le discussioni si sono concentrate su temi chiave quali energia, logistica, formazione, infrastrutture e agroalimentare.
Potenziale economico della RD Congo
La Repubblica Democratica del Congo rappresenta attualmente uno dei mercati africani con il maggiore potenziale di crescita. Grazie alle sue risorse naturali e alla necessità di sviluppare le proprie reti logistiche, industriali e produttive, costituisce un partner strategico per l'Italia.
Obiettivi del Gruppo Cestari
Il Gruppo Cestari si propone di agevolare la creazione di joint venture, attrarre investimenti italiani e promuovere sinergie tra l'eccellenza industriale italiana e le opportunità africane.
Ruolo della Camera di commercio Italia-Africa
Fondata e presieduta da Alfredo Cestari, la Camera di Commercio Centro Italia-Africa funge da piattaforma per la connessione tra imprese, istituzioni e regioni. Il suo ruolo è fondamentale per promuovere lo scambio di competenze tra Italia e Africa.
Sostegno ai progetti e riconoscimento istituzionale
A Kinshasa, la Camera ha ribadito il proprio impegno a sostenere i progetti scaturiti da questo incontro, promuovendo iniziative di grande impatto in settori chiave dello sviluppo. A seguito della sua missione nella RDC, il presidente Alfredo Cestari ha ricevuto un mandato speciale per rappresentare i programmi relativi al Piano Mattei e alla cooperazione europea, in riconoscimento del ruolo svolto dalla Camera ItalAfrica nel rivitalizzare le relazioni bilaterali dopo il tragico assassinio dell'Ambasciatore Luca Attanasio.