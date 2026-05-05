Coopération renforcée entre RdCongo et Italie

AGI - Une importante réunion opérationnelle s'est tenue à l'ambassade de la République démocratique du Congo (RDC) à Rome, sous l'égide de l'Intergroupe parlementaire Italie-Congo. Y ont participé l'ambassadeur congolais, Paul Emile Tshinga Ahuka; la sénatrice Vincenza Aloisio, présidente de l'Intergroupe Italie-Congo; le consul honoraire de la RDC, Giovanni Cestari et Mariano Paolucci, président de la CLAAI (Association des artisans et des petites et moyennes entreprises) de Campanie.
Ces discussions ont marqué le lancement concret d'une nouvelle phase du projet, intégrant officiellement la RDC parmi les pays prioritaires du Plan Mattei. Le travail conjoint de l'ambassade, du consulat et de la présidence de l'Intergroupe est désormais soumis à l'examen technique du gouvernement congolais en vue de sa mise en œuvre ultérieure par les voies institutionnelles.
Renforcement de la coopération Italie-RDCongo
La coopération entre l'Italie et la RDC se trouve ainsi renforcée, notamment grâce au dialogue entre le Groupe Cestari – holding multisectorielle spécialisée dans le conseil financier, la coopération internationale et les énergies renouvelables – et la Chambre de Commerce Italie Centre-Afrique.
Rôle du consul honoraire et projets énergétiques
Giovanni Cestari, 24 ans, l'un des plus jeunes consuls italiens, est consul honoraire de la RDC et responsable de la Campanie, des Pouilles, de la Basilicate, de la Calabre et du Molise. Parmi les initiatives qu'il a entreprises, la planification de projets pilotes pour l'électrification de la province de Lualaba est particulièrement importante.
Plan énergétique et attractivité des investissements
Ces projets s'inscrivent dans un plan énergétique plus vaste visant à attirer les investissements internationaux et à renforcer le potentiel économique et social de la région. Cette initiative relève de la coopération plus large entre l'Italie et la RDC, dans le cadre du Plan Mattei.
Rencontre institutionnelle à Kinshasa
En juin dernier, une rencontre très importante a eu lieu au ministère du Commerce à Kinshasa entre la délégation du Groupe Cestari et le ministre du Commerce extérieur de la RDC, Julien Paluku Kahongya. La réunion de Kinshasa était axée sur la mise en œuvre de stratégies communes dans le cadre du Plan Mattei.
Secteurs clés de coopération
Les discussions ont porté sur des sujets clés tels que l’énergie, la logistique, la formation, les infrastructures et l’agroalimentaire.
Potentiel économique de la RDC
La République démocratique du Congo représente actuellement l’un des marchés africains au plus fort potentiel de croissance. Grâce à ses ressources naturelles et à la nécessité de développer ses réseaux logistiques, industriels et de production, elle constitue un partenaire stratégique pour l’Italie.
Objectifs du Groupe Cestari
Le Groupe Cestari a pour objectif de faciliter la création de coentreprises, d’attirer les investissements italiens et de favoriser les synergies entre l’excellence industrielle italienne et les opportunités africaines.
Rôle de la Chambre de commerce Italie-Afrique
Fondée et présidée par Alfredo Cestari, la Chambre de commerce Italie centrale-Afrique sert de plateforme de mise en relation des entreprises, des institutions et des régions. Son rôle est essentiel pour promouvoir l’échange d’expertise entre l’Italie et l’Afrique.
Soutien aux projets et reconnaissance institutionnelle
À Kinshasa, la Chambre a confirmé sa volonté de soutenir les projets issus de cette réunion, en promouvant des initiatives à fort impact dans les secteurs clés du développement. Suite à sa mission en RDC, le président Alfredo Cestari s'est vu confier un mandat spécial pour représenter les programmes liés au Plan Mattei et à la coopération européenne, en reconnaissance du rôle joué par la Chambre ItalAfrica dans la revitalisation des relations bilatérales après le meurtre tragique de l'ambassadeur Luca Attanasio.