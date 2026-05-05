algeria italia gruppo parlamentare italiano in visita ad algeri

AGI - Il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Mascaretti ha visitato Algeri lo scorso fine settimana, alla guida di una delegazione del gruppo parlamentare di amicizia Italia-Algeria. Questa missione rappresenta un nuovo passo nel rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, sempre più orientate verso un modello di cooperazione pragmatico e integrato, basato sulla convergenza di interessi economici e visioni strategiche nel contesto mediterraneo.
Rafforzare le relazioni parlamentari bilaterali
Durante la visita, la delegazione italiana ha visitato il Museo Centrale dell'Esercito, accompagnata da Sameera Makhloufi, vicepresidente del Gruppo Parlamentare di Amicizia Algeria-Italia. La delegazione è stata inoltre ricevuta da Mohamed Wakli, vicepresidente dell'Assemblea Nazionale del Popolo algerina, il quale ha sottolineato la necessità di rafforzare le relazioni parlamentari tra i due Paesi per "riflettere l'eccezionale livello delle relazioni politiche ed economiche bilaterali", esprimendo la speranza di "risultati fruttuosi" dalla visita.
Wakli, partenariato strategico Italia-Algeria
I colloqui si sono concentrati sulla profondità delle relazioni tra i due Paesi e sul loro partenariato strategico, in particolare nei settori dell'energia e della sicurezza. Wakli ha auspicato un miglioramento delle relazioni parlamentari, oltre al rafforzamento dei legami politici ed economici, sottolineando il ruolo dei gruppi parlamentari di amicizia nel consolidare tale cooperazione e nell'esplorare nuove partnership, soprattutto a seguito della visita a Roma, nel maggio 2025, del gruppo parlamentare di amicizia Algeria-Italia, durante la quale sono state discusse le modalità di cooperazione in diversi settori, come quello spaziale, turistico e dell'economia della conoscenza.
Mascaretti, un'amicizia storica e profonda
Da parte sua, Mascaretti ha sottolineato che l'amicizia tra Algeria e Italia è di lunga data e profonda, fondata su un patrimonio di civiltà condiviso che risale all'epoca romana nel Mediterraneo. Ha aggiunto che le relazioni bilaterali si basano sul rispetto e sul reciproco interesse. Secondo il parlamentare, la recente visita del primo ministro Giorgia Meloni ha prodotto risultati significativi, inviando al contempo un forte messaggio a livello internazionale.
Mascaretti ha anche menzionato la cooperazione tra Italia e Algeria in ambito umanitario, in particolare per quanto riguarda la visita ai campi profughi saharawi di Tindouf e l'assistenza fornita ai bambini di Gaza. Infine, la delegazione guidata da Mascaretti ha incontrato i membri del Gruppo Parlamentare di Amicizia Algeria-Italia, presieduto da Kamel Laouisat, che ha accolto con favore il rinnovato slancio delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Ha affermato che l'attuale visita conferma i risultati conseguiti a seguito della missione del gruppo in Italia, nell'ambito della cooperazione congiunta. Da parte sua, Mascaretti ha sottolineato l'importanza di attivare il protocollo di cooperazione parlamentare firmato nel novembre 2024 e di lavorare per l'attuazione delle sue disposizioni, consentendo lo scambio di competenze ed esperienze tra parlamentari e funzionari dei due Paesi.
Ampliare la cooperazione nel settore dell'energia
Il parlamentare italiano ha elogiato le relazioni strategiche tra i due Paesi, in particolare nel settore energetico, esprimendo la volontà del governo italiano di ampliare tale cooperazione integrando grandi progetti, come quello dell'idrogeno verde, e di rafforzare la partnership esistente tra Sonatrach ed Eni. Durante l'incontro, sono state presentate diverse proposte per potenziare la cooperazione bilaterale, tra cui un maggiore coordinamento e consultazione, l'attuazione del Piano Mattei e l'organizzazione di incontri congiunti per presentare il quadro giuridico e le opportunità di investimento in entrambi i Paesi. È stata inoltre sottolineata l'importanza di agevolare gli scambi economici, soprattutto per le startup, e di valorizzare l'esperienza italiana in questo ambito. Infine, le discussioni si sono concentrate sull'incentivazione e lo sviluppo della cooperazione nel turismo culturale e religioso, nonché nella formazione, e sull'accelerazione della creazione della Camera di Commercio algerino-italiana.
Dinamica economica e scambi commerciali
Al di là del settore energetico, la relazione bilaterale si inserisce in una più ampia dinamica economica. Nel 2025, gli scambi commerciali tra i due Paesi hanno raggiunto i 12,98 miliardi di euro. Le esportazioni italiane verso l'Algeria sono ammontate a 3,2 miliardi di euro, con un incremento del 13,8%, mentre le importazioni – prevalentemente di idrocarburi – hanno raggiunto i 9,78 miliardi di euro, con il gas che da solo rappresenta circa l'83% del totale.
Cooperazione industriale: automobile e agro-industria
La cooperazione si estende anche ad altri settori industriali. Nell'industria automobilistica, il gruppo Stellantis ha uno stabilimento produttivo a Orano legato al marchio Fiat. Nel settore agroalimentare, il gruppo BF Spa sta sviluppando progetti di coltivazione di grano duro e di produzione di pasta, contribuendo allo sviluppo agricolo delle zone aride.