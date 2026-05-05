algerie italie un groupe parlementaire italien en visite à Alger

AGI - Le député de Fratelli d’Italia, Andrea Mascaretti, s’est rendu à Alger durant le week-end, à la tête d’une délégation du groupe d’amitié parlementaire Italie-Algérie. Cette mission constitue une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, de plus en plus orientées vers un modèle de coopération pragmatique et intégrée, fondé sur la convergence des intérêts économiques et des visions stratégiques dans le contexte méditerranéen.
Renforcer les relations parlementaires bilatérales
Au cours de la visite, la délégation italienne s’est rendue au musée central de l’armée, accompagnée de Sameera Makhloufi, vice-présidente du groupe parlementaire d’amitié Algérie-Italie. La délégation a également été reçue par le vice-président de l’Assemblée populaire nationale algérienne, Mohamed Wakli, qui a souligné la nécessité de renforcer les relations parlementaires entre les deux pays afin de "refléter le niveau exceptionnel des relations politiques et économiques bilatérales", exprimant l’espoir de "résultats fructueux" issus de cette visite.
Wakli, partenariat stratégique Italie-Algérie
Les entretiens ont porté sur la profondeur des relations entre les deux pays et sur leur partenariat stratégique, notamment dans les domaines de l’énergie et de la sécurité. Wakli a appelé à améliorer les relations parlementaires parallèlement à la solidité des liens politiques et économiques, en soulignant le rôle des groupes d’amitié parlementaire dans le renforcement de cette coopération et dans l’exploration de nouveaux partenariats, en particulier après la visite du groupe d’amitié parlementaire Algérie-Italie à Rome en mai 2025, au cours de laquelle des modalités de coopération dans plusieurs secteurs, tels que l’espace, le tourisme et l’économie de la connaissance, ont été discutées.
Mascaretti, une amitié historique et profonde
De son côté, Mascaretti a souligné que l’amitié entre l’Algérie et l’Italie est ancienne et profonde, soutenue par un héritage de civilisation commun remontant à l’époque romaine en Méditerranée, ajoutant que les relations bilatérales reposent sur le respect et l’intérêt mutuel. Selon le député, la récente visite du président du Conseil Giorgia Meloni a produit des résultats importants, tout en envoyant un message au niveau international.
Mascaretti a également évoqué la coopération entre l’Italie et l’Algérie dans le domaine humanitaire, notamment en ce qui concerne la visite des camps de réfugiés sahraouis à Tindouf et l’assistance apportée aux enfants à Gaza. Enfin, la délégation conduite par Mascaretti a tenu des entretiens avec les membres du groupe parlementaire d’amitié Algérie-Italie, présidé par Kamel Laouisat, qui a salué le nouvel élan des relations bilatérales entre les deux pays, affirmant que la visite en cours confirme les résultats obtenus après la mission du groupe en Italie, dans le cadre d’une coopération conjointe. De son côté, Mascaretti a souligné l’importance d’activer le protocole de coopération parlementaire signé en novembre 2024 et de travailler à la mise en œuvre de ses dispositions, permettant l’échange de compétences et d’expériences entre parlementaires et responsables des deux pays.
Elargir la coopération dans le secteur de l'énergie
Le député italien a salué les relations stratégiques entre les deux pays, notamment dans le domaine de l’énergie, exprimant la volonté du gouvernement italien d’élargir cette coopération en y intégrant de grands projets, tels que l’hydrogène vert, et de renforcer le partenariat existant entre Sonatrach et Eni. Au cours de la rencontre, plusieurs propositions ont été présentées pour renforcer la coopération bilatérale, notamment par l’intensification de la coordination et de la concertation, la mise en œuvre du Plan Mattei et l’organisation de rencontres conjointes visant à présenter le cadre juridique et les avantages des investissements dans les deux pays. Il a également été souligné l’importance de faciliter les échanges économiques, en particulier au bénéfice des start-up, et de tirer parti de l’expérience italienne dans ce domaine. Enfin, il a été question d’encourager et de développer la coopération dans les secteurs du tourisme culturel et religieux, ainsi que dans la formation, et d’accélérer la création de la Chambre de commerce algéro-italienne.
Dynamique économique et échanges commerciaux
Au-delà de l’énergie, la relation bilatérale s’inscrit dans une dynamique économique plus large. En 2025, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 12,98 milliards d’euros. Les exportations italiennes vers l’Algérie se sont élevées à 3,2 milliards d’euros, en hausse de 13,8%, tandis que les importations – dominées par les hydrocarbures – ont atteint 9,78 milliards d’euros, le gaz représentant à lui seul environ 83% du total.
Coopération industrielle: automobile et agro-industrie
La coopération s’étend également à d’autres secteurs industriels. Dans l’automobile, le groupe Stellantis est implanté à Oran avec une unité de production liée à la marque Fiat. Dans l’agro-industrie, le groupe BF Spa développe des projets de culture de blé dur et de production de pâtes, participant à la valorisation agricole de zones arides.