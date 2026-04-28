Innovazione energetica al Terna Summit di Tunisi

AGI - Tunisi ha ospitato la seconda edizione del Terna Innovation Summit, un'iniziativa promossa da Terna in collaborazione con Startup Village, a conferma del crescente interesse per l'innovazione energetica nel Mediterraneo. L'evento, inaugurato da Afef Chachi Tayari, Capo di Gabinetto del Ministero dell'Industria, delle Miniere e dell'Energia tunisino, alla presenza dell'Ambasciatore italiano in Tunisia, Alessandro Prunas, si inserisce nel quadro delle iniziative volte a rafforzare la cooperazione tra Tunisia e Italia nei settori strategici dell'energia, dell'imprenditorialità e delle tecnologie avanzate.
Al centro dell'evento vi è stato il ruolo dell'innovazione come leva per sostenere la transizione energetica e promuovere nuovi modelli di sviluppo sostenibile. Tayari ha sottolineato che questo evento rappresenta "un'opportunità concreta per favorire lo scambio di competenze e buone pratiche tra i due Paesi", con l'obiettivo di rafforzare l'ecosistema delle startup e consolidare la posizione della Tunisia come hub dell'innovazione nella regione euro-mediterranea.
Contesto degli investimenti energetici
L'evento si è svolto in un momento di crescenti investimenti nelle energie rinnovabili e nelle infrastrutture intelligenti. Un elemento chiave di questa seconda edizione è la presentazione del rapporto "Innovating the Grid Africa 2026", realizzato da Terna in collaborazione con Mind the Bridge. Questo lavoro offre un quadro aggiornato del panorama energetico africano, evidenziando sia le sfide infrastrutturali delle reti elettriche sia il crescente dinamismo delle startup, nonché il ruolo sempre più importante dei partner internazionali nei programmi di transizione energetica. In questo contesto, l'integrazione tra innovazione tecnologica e investimenti nelle reti appare cruciale per migliorare l'accesso all'energia e sostenere la crescita economica del continente.
Selezione di start-up innovanti
Nel corso dell'evento, sono state selezionate cinque startup – DeepVolt, Amperan Technologies, Orbit, ProVerdy e Pixii Motors – che beneficeranno di un programma di supporto incentrato sulla transizione energetica e sulle tecnologie pulite. Ciò conferma l'impegno a promuovere soluzioni altamente innovative per reti elettriche più resilienti ed efficienti.
Strategia internazionale di Terna
Il Terna Innovation Summit si inserisce nella più ampia strategia internazionale dell'azienda italiana, che negli ultimi anni ha rafforzato la propria presenza in Africa, considerata un mercato chiave per lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e reti intelligenti.
Sinergie euro-africane
In questo contesto, l'evento contribuisce a creare sinergie tra istituzioni, imprese e startup, accelerando i processi di innovazione e promuovendo la cooperazione industriale tra Europa e Africa.
La Terna Innovation Zone a Tunisi
A Tunisi, la Terna Innovation Zone, inaugurata nel gennaio 2025 come primo hub di innovazione del gruppo nel continente africano, è stata concepita per supportare l'ecosistema locale attraverso programmi di formazione specializzata, open innovation e accelerazione dedicati alle startup attive nei settori della transizione energetica e del digitale. Offre accesso alle competenze e alla rete globale del gruppo.
Partenariato con la STEG per il progetto Elmed
Un partner strategico dell'iniziativa è la Compagnia Tunisina di Elettricità e Gas (STEG), con la quale Terna sta anche guidando il progetto Elmed, la prima interconnessione elettrica in corrente continua tra Europa e Nord Africa. Questo progetto mira a collegare l'Italia, attraverso la Sicilia, alla Tunisia e a creare un ponte energetico tra le due sponde del Mediterraneo.