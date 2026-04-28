Innovation énergétique au Terna Summit de Tunis

AGI - Tunis a accueilli la deuxième édition du Terna Innovation Summit, une initiative promue par Terna en collaboration avec Startup Village, confirmant l’intérêt croissant pour l’innovation énergétique en Méditerranée. L’événement, inauguré par la directrice de cabinet du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie tunisien, Afef Chachi Tayari, en présence de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, s’inscrit dans le cadre des initiatives visant à renforcer la coopération entre la Tunisie et l’Italie dans les secteurs stratégiques de l’énergie, de l’entrepreneuriat et des technologies avancées.
Au cœur de l’événement, le rôle de l’innovation comme levier pour soutenir la transition énergétique et promouvoir de nouveaux modèles de développement durable. Tayari a souligné que cette manifestation représente "une opportunité concrète pour favoriser l’échange de compétences et de bonnes pratiques entre les deux pays", avec pour objectif de renforcer l’écosystème des startups et de consolider le positionnement de la Tunisie en tant que hub de l’innovation dans l’espace euro-méditerranéen.
Contexte des investissements énergétiques
Cela intervient dans un contexte marqué par des investissements croissants dans les énergies renouvelables et les infrastructures intelligentes. Élément clé de cette deuxième édition: la présentation du rapport "Innovating the Grid Africa 2026", réalisé par Terna en collaboration avec Mind the Bridge. Ce travail offre une photographie actualisée du paysage énergétique africain, mettant en évidence d’un côté les difficultés infrastructurelles des réseaux électriques et de l’autre le dynamisme croissant des startups ainsi que le rôle de plus en plus important des partenaires internationaux dans les programmes de transition énergétique. Dans ce cadre, l’intégration entre innovation technologique et investissements dans les réseaux apparaît comme un facteur crucial pour améliorer l’accès à l’énergie et soutenir la croissance économique du continent.
Sélection de startups innovantes
Au cours de l’événement, cinq startups ont été sélectionnées – DeepVolt, Amperan Technologies, Orbit, ProVerdy et Pixii Motors – qui bénéficieront d’un programme d’accompagnement axé sur la transition énergétique et les technologies propres. Cela confirme la volonté de valoriser des solutions à fort contenu innovant pour des réseaux électriques plus résilients et efficaces.
Stratégie internationale de Terna
Le Terna Innovation Summit s’inscrit dans la stratégie internationale plus large de l’entreprise italienne, qui a renforcé ces dernières années sa présence en Afrique, considérée comme un marché clé pour le développement d’infrastructures durables et de smart grids (réseaux intelligents).
Synergies euro-africaines
Dans ce contexte, l’événement contribue à créer des synergies entre institutions, entreprises et startups, en accélérant les processus d’innovation et en favorisant la coopération industrielle entre l’Europe et l’Afrique.
La Terna Innovation Zone à Tunis
À Tunis, la Terna Innovation Zone, inaugurée en janvier 2025 comme premier hub d’innovation du groupe sur le continent africain, a été conçue pour soutenir l’écosystème local à travers une formation spécialisée, l’open innovation et des programmes d’accélération dédiés aux startups actives dans les secteurs de la transition énergétique et du numérique. Elle offre un accès aux compétences et au réseau mondial du groupe.
Partenariat avec la STEG et projet Elmed
Partenaire stratégique de l’initiative, la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), avec laquelle Terna mène également le projet Elmed, première interconnexion électrique en courant continu entre l’Europe et l’Afrique du Nord. Ce projet vise à relier l’Italie, via la Sicile, à la Tunisie et à créer un pont énergétique entre les deux rives de la Méditerranée.