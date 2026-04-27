Italia e Banca africana di sviluppo rafforzano la cooperazione

AGI - L'Italia sta rafforzando la sua partnership con la Banca Africana di Sviluppo (AfDB) a sostegno di progetti prioritari in settori chiave in tutta l'Africa, tra cui energia, agricoltura, acqua, infrastrutture e sviluppo del capitale umano. L'accordo è stato firmato dal Presidente del Gruppo della Banca Africana di Sviluppo, Sidi Ould Tah, e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze italiano, Giancarlo Giorgetti, a Washington il 17 aprile, e rappresenta un passo significativo nell'attuazione del Piano Mattei e della Strategia Decennale 2024-2033 del Gruppo della Banca, che impegna l'istituzione ad aumentare gli investimenti e l'attuazione nei suoi paesi membri regionali.
140 milioni di euro in finanziamenti e sovvenzioni
In base a questo accordo, fino a 140 milioni di euro – di cui 100 milioni di euro in finanziamenti agevolati e 40 milioni di euro in sovvenzioni – saranno mobilitati dalle risorse esistenti del Fondo Rotativo Italiano per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione allo Sviluppo, rispettivamente, e saranno impiegati insieme ai finanziamenti della Banca. La Banca Africana di Sviluppo gestirà queste risorse in conformità con le proprie politiche, procedure e principi fiduciari.
“Accolgo con favore la firma di questo accordo di partenariato strategico con l'Italia, che sottolinea l'eccellente qualità della nostra cooperazione bilaterale. Oltre alle risorse aggiuntive che metterà a disposizione dei nostri Paesi membri regionali, questo accordo rappresenta il culmine di iniziative congiunte tra il Gruppo della Banca e l'Italia per affrontare le sfide dello sviluppo in Africa. È pienamente coerente con l'approccio di cofinanziamento promosso dai Quattro Punti Cardinali del Gruppo della Banca Africana di Sviluppo e si allinea alla Nuova Architettura Africana per il Finanziamento dello Sviluppo (NAFAD)”, ha dichiarato Sidi Ould Tah.
Il meccanismo bilaterale rafforzerà le risorse e la capacità di cofinanziamento del Gruppo della Banca, consentendo maggiori investimenti in linea con le sue priorità strategiche e i Quattro Punti Cardinali, in particolare nei settori della mobilitazione di capitali, dello sviluppo di partenariati e della promozione di una crescita trainata dagli investimenti. Sosterrà inoltre gli sforzi per affrontare le principali sfide dello sviluppo, tra cui la creazione di posti di lavoro, la sicurezza alimentare, la resilienza climatica e l'accesso all'energia.
Iniziative complementari e l'impegno dell'Italia
L'accordo integra le iniziative congiunte in corso tra l'Italia e la Banca Africana di Sviluppo nell'ambito del Piano Mattei, tra cui il Processo di Roma e il meccanismo di finanziamento del Piano Mattei e la piattaforma Crescita e Resilienza per l'Africa (GRAf), rafforzando così un quadro di partenariato globale che comprende finanziamenti pubblici e privati.
“Questo accordo rappresenta un passo concreto nell'attuazione del Piano Mattei e ribadisce l'impegno dell'Italia a costruire partenariati equi e sostenibili con i paesi africani. Collaborando con la Banca Africana di Sviluppo, ci affidiamo a un partner fidato per massimizzare l'impatto dello sviluppo delle nostre risorse e sostenere investimenti sostenibili in settori chiave”, ha dichiarato il Ministro Giorgetti.
L'accordo sottolinea il comune impegno dell'Italia e della Banca Africana di Sviluppo a promuovere un approccio allo sviluppo basato sul partenariato, che combini investimenti pubblici e privati, rafforzi le capacità istituzionali e affronti le cause profonde della fragilità e delle migrazioni attraverso una crescita economica sostenibile.