Partenariat Italie-BAD: 140M€ pour l'Afrique

AGI - L’Italie renforce son partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD) afin de soutenir des projets prioritaires dans des secteurs clés en Afrique, notamment l’énergie, l’agriculture, l’eau, les infrastructures et le développement du capital humain. L’accord a été signé par le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah, et le ministre italien de l’Économie et des Finances, Giancarlo Giorgetti, à Washington le 17 avril dernier, marquant une étape importante dans la mise en œuvre du Plan Mattei et de la stratégie décennale 2024-2033 du Groupe de la Banque, qui engage l’institution à intensifier les investissements et leur mise en œuvre dans ses pays membres régionaux.
140 millions d'euros de financements et subventions
Dans le cadre de cet accord, jusqu’à 140 millions d’euros — comprenant 100 millions d’euros de financements concessionnels et 40 millions d’euros de subventions — seront respectivement mobilisés à partir des ressources existantes du Fonds renouvelable italien pour la coopération internationale au développement et du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération au développement, pour être déployés aux côtés des financements propres de la Banque. La Banque africaine de développement administrera ces ressources conformément à ses politiques, procédures et normes fiduciaires.
"Je me félicite de la signature de cet accord de partenariat stratégique avec l’Italie, qui souligne l’excellente qualité de notre coopération bilatérale. Au-delà des ressources supplémentaires qu’il apporte au bénéfice de nos pays membres régionaux, cet accord marque l’aboutissement d’initiatives conjointes entre le Groupe de la Banque et l’Italie pour relever les défis du développement en Afrique. Il est pleinement conforme à l’approche de cofinancement promue par les Quatre Points cardinaux du Groupe de la Banque africaine de développement et s’aligne sur la Nouvelle Architecture Financière Africaine pour le Développement (NAFAD)", a déclaré Sidi Ould Tah.
Le mécanisme bilatéral renforcera les ressources du Groupe de la Banque et sa capacité de cofinancement, permettant d’accroître les investissements alignés sur ses priorités stratégiques et ses Quatre Points cardinaux, notamment en matière de mobilisation de capitaux, de développement des partenariats et de promotion d’une croissance tirée par l’investissement. Il soutiendra également les efforts visant à relever des défis majeurs du développement, notamment la création d’emplois, la sécurité alimentaire, la résilience climatique et l’accès à l’énergie.
Les initiatives complémentaires et l'engagement de l'Italie
L’accord complète les initiatives conjointes en cours entre l’Italie et la Banque africaine de développement dans le cadre du Plan Mattei, notamment le mécanisme de financement du processus de Rome et du Plan Mattei, ainsi que la plateforme Croissance et Résilience pour l’Afrique (GRAf), renforçant ainsi un cadre de partenariat global couvrant les financements publics et privés.
"Cet accord représente une étape concrète dans la mise en œuvre du Plan Mattei et réaffirme l’engagement de l’Italie à construire des partenariats équitables et durables avec les pays africains. En travaillant avec la Banque africaine de développement, nous nous appuyons sur un partenaire de confiance pour maximiser l’impact de développement de nos ressources et soutenir des investissements durables dans des secteurs clés", a déclaré le ministre Giorgetti.
L’accord souligne l’engagement commun de l’Italie et de la Banque africaine de développement à promouvoir une approche du développement fondée sur le partenariat, combinant investissements publics et privés, renforçant les capacités institutionnelles et s’attaquant aux causes profondes de la fragilité et des migrations grâce à une croissance économique durable.