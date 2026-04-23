Italia-Somalia: accordo tra scuole di pubblica amministrazione

AGI - L'impegno dell'Italia nella formazione dei funzionari pubblici somali è stato rinnovato. Alla presenza dell'Ambasciatore italiano in Somalia, Pier Mario Daccò Coppi, del Vice Ministro degli Affari Esteri somalo, Hassan Mohamed Ali, del Rettore dell'Università Nazionale Somala, Mohamed Mohamud Mohamed, e del Direttore della Scuola di Management e Pubblica Amministrazione (SMPA), Bashir Isse, è stato firmato un protocollo d'intesa tra la Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA) e la SMPA, istituzione affiliata all'Università Nazionale Somala.
Modernizzazione della pubblica amministrazione somala
Secondo un comunicato stampa, le autorità somale hanno espresso la loro profonda soddisfazione e sottolineato l'importanza di questa iniziativa per il rafforzamento delle competenze e la modernizzazione della pubblica amministrazione somala. Il Direttore della SMPA ha evidenziato come, negli ultimi anni, la Scuola di Management sia diventata un punto di riferimento per la formazione nel processo di ricostruzione istituzionale della Somalia.
Importanza storica delle relazioni bilaterali
Il Vice Ministro degli Affari Esteri somalo ha sottolineato l'importanza storica delle relazioni bilaterali e la duratura influenza dell'Italia sulla struttura istituzionale della Somalia. Ha poi osservato che, grazie all'eccellenza dei programmi di formazione offerti dall'Accademia Nazionale Somala (SNA), questo accordo rafforzerà ulteriormente i legami bilaterali.
Da parte sua, l'Ambasciatore Dacco Coppi ha sottolineato che la firma del memorandum d'intesa – sottoscritto per la parte italiana dalla Presidente della SNA, Professoressa Paola Severino – fornisce un quadro formale per numerose iniziative formative e rappresenta un ulteriore passo importante che consolida la forte amicizia tra i due Paesi, nello spirito costruttivo ed egualitario che anima il Piano Mattei per l'Africa. Infine, l'Ambasciatore ha osservato che questo accordo si aggiunge alle numerose iniziative nei settori della difesa, della sanità, degli aiuti umanitari e della cultura attraverso le quali l'Italia sostiene la stabilizzazione e il consolidamento istituzionale della Somalia.