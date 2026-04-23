Somalie-Italie: accord entre écoles d’administration publique

AGI - L’engagement de l’Italie envers la formation des fonctionnaires somaliens a été renouvelé. En présence de l’ambassadeur d’Italie en Somalie, Pier Mario Daccò Coppi, du vice-ministre somalien des Affaires étrangères, Hassan Mohamed Ali, du recteur de l’Université nationale somalienne, Mohamed Mohamud Mohamed, et du directeur de l’École de gestion et d’administration publique (SMPA), Bashir Isse, une cérémonie de signature d’un protocole d’accord s’est tenue entre l’École nationale italienne d’administration (SNA) et la SMPA, institution rattachée à l’Université nationale somalienne.
Modernisation de l’administration publique somalienne
Selon un communiqué, les autorités somaliennes ont exprimé leur profonde satisfaction et souligné l’importance de cette initiative pour le renforcement des compétences et la modernisation de l’administration publique somalienne. Le directeur de la SMPA a souligné comment, ces dernières années, l’École de gestion somalienne est devenue une référence en matière de formation dans le processus de reconstruction institutionnelle de la Somalie.
Importance historique des relations bilatérales
Le vice-ministre somalien des Affaires étrangères a insisté sur l’importance historique des relations bilatérales et l’influence indélébile de l’Italie sur la structure institutionnelle somalienne. Grâce à l'excellence des formations proposées par l'Académie somalienne de Somalie (SNA), a-t-il poursuivi, cet accord contribuera à renforcer davantage les relations bilatérales.
De son côté, l'ambassadeur Daccò Coppi a souligné que la signature du mémorandum – signé, côté italien, par la présidente de la SNA, la professeure Paola Severino – offre un cadre formel à de nombreuses initiatives éducatives et constitue une nouvelle étape importante qui consolide l'amitié solide entre les deux pays, dans l'esprit constructif et égalitaire qui anime le Plan Mattei pour l'Afrique. Enfin, l'ambassadeur a noté que cet accord s'ajoute aux nombreuses initiatives dans les domaines de la défense, de la santé, de l'aide humanitaire et de la culture par lesquelles l'Italie apporte son soutien à la stabilisation et à la consolidation institutionnelle de la Somalie.