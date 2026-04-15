Tunisia-Italia: scambi commerciali a 1,5 miliardi entro il 2026

AGI - Nel primo trimestre del 2026, gli scambi commerciali tra Italia e Tunisia hanno raggiunto i 5,354 miliardi di dinari, pari a 1,574 miliardi di euro al tasso di cambio corrente. È quanto emerge dai dati commerciali pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica tunisino (INS).
Tra gennaio e marzo, le esportazioni italiane verso la Tunisia hanno raggiunto i 2,506 miliardi di dinari (circa 740 milioni di euro), con un incremento di circa il 14% rispetto ai 2,202 miliardi di dinari (647 milioni di euro) registrati nei primi tre mesi del 2025.
Importazioni tunisine in Italia
Le importazioni dalla Tunisia verso l'Italia sono ammontate a 2,847 miliardi di dinari (837 milioni di euro), con un incremento del 4,01% rispetto ai 2,737 miliardi di dinari (805 milioni di euro) registrati nel primo trimestre del 2025.
Posizione dell'Italia tra i fornitori
L'Italia conferma così la sua posizione di secondo fornitore europeo e terzo fornitore globale della Tunisia, dopo la Francia, che ha esportato 2,698 miliardi di dinari (793 milioni di euro) verso la Tunisia, e la Cina, con 2,768 miliardi di dinari (814 milioni di euro).
Bilancia commerciale bilaterale
La bilancia commerciale tra Italia e Tunisia mostra un deficit di 340 milioni di dinari (circa 100 milioni di euro) per l'Italia a favore della Tunisia.
Prodotti esportati dall'Italia
Tra i principali prodotti esportati dall'Italia in Tunisia figurano materie prime energetiche (petrolio raffinato), metalli, tessili, cuoio e pelli, dispositivi di cablaggio, materie plastiche e prodotti in plastica, motori, generatori e trasformatori, prodotti chimici e farmaceutici, nonché impianti e macchinari.
Prodotti importati dall'Italia
Tra i principali prodotti importati dall'Italia dalla Tunisia figurano abbigliamento e calzature, ricambi e accessori per veicoli, oli e grassi, motori, generatori e trasformatori, prodotti in plastica, prodotti chimici e fertilizzanti, prodotti siderurgici e petrolio greggio. Si registra un flusso significativo di raffinazione e lavorazione di materie prime o semilavorati dall'Italia verso la Tunisia.
Commercio estero tunisino nel primo trimestre
Nel complesso, nel primo trimestre del 2026, il commercio estero della Tunisia ha registrato una crescita moderata, pur rimanendo caratterizzato da persistenti squilibri strutturali. Secondo i dati dell'INS, le esportazioni hanno raggiunto i 16,267 miliardi di dinari (circa 4,9 miliardi di euro), in aumento del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre le importazioni sono ammontate a 21,499 miliardi di dinari (circa 6,5 miliardi di euro), con un incremento del 5,5% su base annua.
Disavanzo commerciale e rapporto di copertura
Ciò ha comportato un disavanzo commerciale di 5,233 miliardi di dinari (circa 1,6 miliardi di euro), in peggioramento rispetto ai 5,049 miliardi di dinari (1,485 miliardi di euro) registrati un anno prima, nonostante un leggero miglioramento del rapporto di copertura, che è salito al 75,7%.
Esaminando la bilancia commerciale per gruppo di prodotti, il deficit complessivo è principalmente attribuibile al saldo negativo dei prodotti energetici (-2,99 miliardi di dinari, pari a 879 milioni di euro), delle materie prime e dei semilavorati (-1,601 miliardi di dinari, 471 milioni di euro), dei beni strumentali (-977 milioni di dinari, 287 milioni di euro) e dei beni di consumo (-462,2 milioni di dinari, 135 milioni di euro).
Il settore alimentare rappresenta l'unica eccezione, con un surplus di 798,3 milioni di dinari (circa 235 milioni di euro), a conferma del ruolo strategico dell'industria agroalimentare nel bilanciamento dei conti esterni. Escludendo l'energia, il deficit commerciale si riduce a 2,242 miliardi di dinari (circa 680 milioni di euro), a dimostrazione che la principale fonte di squilibrio rimane la dipendenza energetica.