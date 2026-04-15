Tunisie-Italie échanges commerciaux à 1,5 mld euros en 2026

AGI - Au cours du premier trimestre 2026, les échanges commerciaux entre l’Italie et la Tunisie ont atteint 5,354 milliards de dinars, soit 1,574 milliard d’euros au taux de change actuel. C’est ce qui ressort des données sur les échanges publiées par l’Institut national de la statistique (INS) tunisien.
Entre janvier et mars, les exportations italiennes vers la Tunisie ont atteint 2,506 milliards de dinars (environ 740 millions d’euros), en hausse d’environ 14% par rapport aux 2,202 milliards de dinars (647 millions d’euros) des trois premiers mois de 2025.
Importations tunisiennes vers l’Italie
Les importations en provenance de Tunisie vers l’Italie s’élèvent quant à elles à 2,847 milliards de dinars (837 millions d’euros), en augmentation de 4,01% par rapport aux 2,737 milliards de dinars (805 millions d’euros) du premier trimestre 2025.
Position de l’Italie parmi les fournisseurs
L’Italie confirme ainsi sa position de deuxième fournisseur européen de la Tunisie et de troisième fournisseur mondial, derrière la France, qui a exporté vers Tunis pour 2,698 milliards de dinars (793 millions d’euros), et la Chine, avec 2,768 milliards de dinars (814 millions d’euros).
Solde de la balance commerciale bilatérale
Le solde de la balance commerciale entre l’Italie et la Tunisie est déficitaire pour l’Italie de 340 millions de dinars (environ 100 millions d’euros) en faveur de la Tunisie.
Produits exportés par l’Italie
Parmi les principaux produits exportés par l’Italie vers la Tunisie figurent les matières premières énergétiques (pétrole raffiné), les métaux, les textiles, le cuir et les peaux, les appareils de câblage, les matières plastiques et produits en plastique, les moteurs, générateurs et transformateurs, les produits chimiques et pharmaceutiques, ainsi que les installations et machines.
Produits importés par l’Italie
Parmi les principaux produits importés par l’Italie en provenance de Tunisie figurent les articles d’habillement et les chaussures, les pièces et accessoires pour véhicules, les huiles et graisses, les moteurs, générateurs et transformateurs, les articles en plastique, les produits chimiques et engrais, les produits sidérurgiques et le pétrole brut.
Flux de perfectionnement industriel
On observe ainsi un important flux de perfectionnement et de transformation de matières premières ou de semi-finis de l’Italie vers la Tunisie.
Commerce extérieur tunisien au premier trimestre
Globalement, au premier trimestre 2026, le commerce extérieur de la Tunisie affiche une dynamique de croissance modérée, mais reste marqué par des déséquilibres structurels persistants. Selon les données de l’INS, les exportations ont atteint 16,267 milliards de dinars (environ 4,9 milliards d’euros), en hausse de 6,1% par rapport à la même période de 2025, tandis que les importations se sont établies à 21,499 milliards de dinars (environ 6,5 milliards d’euros), en progression de 5,5 % sur un an.
Déficit commercial et taux de couverture
Il en résulte un déficit commercial de 5,233 milliards de dinars (environ 1,6 milliard d’euros), en aggravation par rapport aux 5,049 milliards de dinars (1,485 milliard d’euros) enregistrés un an plus tôt, malgré une légère amélioration du taux de couverture, qui est passé à 75,7 %.
Dans le détail de la balance commerciale par groupes de produits, le déficit global est principalement imputable au solde négatif des produits énergétiques (-2,99 milliards de dinars, soit 879 millions d’euros), des matières premières et semi-finis (-1,601 milliard de dinars, 471 millions d’euros), des biens d’équipement (-977 millions de dinars, 287 millions d’euros) et des biens de consommation (-462,2 millions de dinars, 135 millions d’euros). Seul le secteur alimentaire fait exception, avec un excédent de 798,3 millions de dinars (environ 235 millions d’euros), confirmant le rôle stratégique de l’agroalimentaire dans l’équilibre des comptes extérieurs. Hors énergie, le déficit commercial se réduit à 2,242 milliards de dinars (environ 680 millions d’euros), ce qui montre que la principale source de déséquilibre reste la dépendance énergétique.