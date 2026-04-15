L'Italia in prima linea per il Sudan

AGI - In Sudan, la guerra civile entra nel suo quarto anno senza prospettive di una risoluzione immediata. L'Italia sta assumendo un ruolo di primo piano nella situazione, sia sul piano diplomatico che umanitario. Il conflitto tra l'esercito sudanese e le Forze di Supporto Rapido (RSF) è iniziato il 15 aprile 2023.
L'appello del Ministro Tajani alla conferenza di Berlino
Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani partecipa oggi a Berlino alla Terza Conferenza Internazionale sul Sudan, organizzata dalla Germania in collaborazione con l'Unione Europea, la Francia, il Regno Unito, gli Stati Uniti e l'Unione Africana. Per Tajani, l'emergenza sudanese non deve essere oscurata dalle tensioni nel Golfo Persico. "La situazione nel Golfo, con la possibilità che la tregua tra Iran e Stati Uniti rimanga incerta, dovrebbe comunque spingere la comunità internazionale a non dimenticare la guerra civile in Sudan: gli sforzi per porre fine ai combattimenti devono essere accelerati e tutti i Paesi della regione devono dare il loro contributo", ha dichiarato nei giorni scorsi. «La pace non può aspettare. La guerra civile in Sudan deve finire immediatamente. Chiediamo a tutti i Paesi che sostengono le fazioni in guerra di cooperare. La pace è essenziale», ha sottolineato oggi.
Secondo fonti della Farnesina, a Berlino il Ministro Tajani intende mobilitare la mediazione e fare pressione sugli Stati arabi che continuano a finanziare le due fazioni rivali, al fine di accelerare la fine della guerra civile.
La conferenza di Berlino fa seguito ai vertici di Parigi (2024) e Londra (2025) e riunirà rappresentanti delle Nazioni Unite, di organizzazioni regionali e internazionali, della società civile sudanese, di ONG e dei principali donatori, con l'obiettivo di rafforzare la risposta alla crisi e sostenere una transizione verso una pace duratura sotto l'autorità civile.
ONU: il Sudan è la peggiore crisi umanitaria al mondo
La situazione umanitaria rimane catastrofica. Secondo Tajani, il conflitto in Sudan continua ad avere gravi conseguenze umanitarie, con violenze diffuse contro la popolazione civile, sfollamenti di massa e un impatto crescente su tutta la regione.
Quasi due terzi della popolazione hanno bisogno di assistenza umanitaria, mentre persistono difficoltà di accesso e tagli ai finanziamenti. Questa realtà si riflette drammaticamente nel vicino Ciad, principale destinazione dei rifugiati in fuga dai combattimenti.
L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e il Programma Alimentare Mondiale (WFP) hanno recentemente lanciato un appello congiunto di emergenza: oltre un milione di rifugiati sudanesi in Ciad rischiano tagli immediati e potenzialmente letali a cibo, acqua, assistenza sanitaria e alloggio a causa di una carenza di fondi pari a 428 milioni di dollari, di cui 289 milioni destinati all'UNHCR e 139 milioni al WFP.
Il Ciad ospita attualmente 1,3 milioni di rifugiati sudanesi, di cui oltre 900.000 arrivati dall'inizio della guerra nel 2023. Con le risorse attuali, l'UNHCR può fornire assistenza di base solo a quattro rifugiati su dieci.
Iniziativa italiana e aiuti umanitari sul campo
In risposta a questa emergenza, il governo italiano ha lanciato alla fine del 2025 "Italia per il Sudan", un'iniziativa promossa dal Ministro Tajani. Una delegazione del Ministero degli Affari Esteri (Farnesina) e dell'Ambasciata d'Italia a Khartoum si è recata a Port Sudan il 4 e 5 aprile per distribuire generi alimentari di prima necessità – pasta, farina, riso, olio e acqua potabile – a seguito di una prima spedizione aerea partita il 25 dicembre per 2.500 studenti provenienti da famiglie sfollate.
L'operazione dovrebbe concludersi entro la fine di aprile con la consegna di circa 107 tonnellate di aiuti in totale – tende, teloni, zanzariere, materassi, taniche e kit igienici – destinati a 4.245 famiglie che vivono in 31 campi nello Stato del Mar Rosso.
A marzo, Roma ha inoltre stanziato 5 milioni di euro alla FAO per l'assistenza agricola di emergenza e 1 milione di euro alla Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per garantire l'accesso all'acqua potabile e all'assistenza medica alle comunità colpite nel Darfur.