Italia riconferma il suo sostegno al Libano

AGI - Ieri, durante una visita a Beirut, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha ribadito il sostegno di Roma al Libano, cercando al contempo di porsi come attore chiave nel dialogo in un contesto regionale caratterizzato da una significativa instabilità. La visita si svolge in un momento di persistenti tensioni tra Israele e Hezbollah e mentre le dinamiche della crisi iraniana continuano a influenzare l'intero Medio Oriente. Ricevuto al palazzo presidenziale di Baabda dal presidente libanese Joseph Aoun, il ministro degli Esteri italiano ha sottolineato la necessità di preservare la stabilità istituzionale del Paese. "Vogliamo stabilità in Libano e continueremo a lavorare per rafforzare le sue istituzioni", ha dichiarato il titolare della Farnesina, evidenziando il ruolo delle forze armate libanesi come pilastro di tale stabilità. Roma intende proseguire gli sforzi per addestrare e sostenere le forze di sicurezza, in un contesto in cui la questione del controllo territoriale rimane centrale.
Presa di posizione politica e reazioni
La visita è stata inoltre caratterizzata da una presa di posizione politica più diretta. Da Beirut, Tajani ha definito "inaccettabili" gli attacchi israeliani contro aree civili, una dichiarazione che ha provocato un'immediata reazione da parte di Israele. Il ministero degli Affari Esteri israeliano ha convocato l'ambasciatore italiano a Tel Aviv, Luca Ferrari, per presentare una protesta formale. Questo episodio illustra i margini ristretti entro cui opera la diplomazia italiana, stretta tra la solidarietà con i suoi partner e la volontà di mantenere un canale di dialogo aperto con tutte le parti.
Ruolo di mediazione e contatti diplomatici
In questo contesto, Roma cerca di svolgere un ruolo di mediazione. Il ministro italiano ha accennato alla possibilità di ospitare i negoziati tra Israele e Libano sul suolo italiano, mentre sono attesi colloqui a Washington. "È importante che si possano stabilire contatti diretti", ha sottolineato, indicando di aver parlato con il suo omologo israeliano per incoraggiare la de-escalation.
Impegno militare italiano in Libano
Al contempo, l'Italia mantiene un impegno militare significativo in Libano, che costituisce uno degli assi strutturali della sua presenza nella regione. Tajani ha incontrato il contingente italiano schierato nell'ambito della missione bilaterale (Mibil) e del meccanismo di coordinamento militare (MTC4L), e ha tenuto una videoconferenza con le forze italiane impegnate nella missione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil).
Situazione operativa e mandato Unifil
Sul campo, la situazione rimane fluida. Il comandante della missione, il generale Diodato Abagnara, ha descritto un "contesto operativo dinamico", caratterizzato da contatti regolari con le forze israeliane per prevenire qualsiasi escalation. Il mandato dei caschi blu, basato sulla Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza, si concentra sul monitoraggio delle violazioni, sulla protezione dei civili e sul supporto alle operazioni umanitarie.
Aiuto umanitario e cooperazione
Oltre le questioni legate alla sicurezza, la visita di Tajani si inserisce anche in un quadro umanitario e di cooperazione. L'Italia ha mobilitato un pacchetto di aiuti di emergenza di 10 milioni di euro e ha consegnato oltre 40 tonnellate di aiuti dalla sua base logistica di Brindisi. Roma intende proseguire questo impegno, in particolare nei settori agricolo e della ricostruzione, in coordinamento con le agenzie delle Nazioni Unite.
Posizione italiana in contesto incerto
In un contesto regionale caratterizzato da incertezza, la posizione italiana si fonda su una combinazione di strumenti diplomatici, militari e umanitari, con l'obiettivo di mantenere un ruolo attivo senza tuttavia innescare una logica di escalation.