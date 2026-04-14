Costa d'Avorio, l'Italia rafforza il suo interesse per le infrastrutture

AGI - In Costa d'Avorio, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ha partecipato al Forum Internazionale d'Affari UE-Africa Occidentale. L'evento si è svolto ad Abidjan dal 30 marzo al 1 aprile, nell'ambito della strategia europea Global Gateway, che mira a rafforzare i legami nei settori dei trasporti, dell'energia, del digitale e dell'istruzione.
L'evento, promosso in coordinamento con l'Ambasciata d'Italia in Costa d'Avorio, guidata dalla Capo Missione Roberta Di Lecce, ha offerto l'opportunità di consolidare il dialogo tra l'Italia e le autorità ivoriane, in particolare il Ministero dei Trasporti. La Costa d'Avorio riveste un ruolo centrale come hub logistico e commerciale per l'Africa occidentale, grazie alla sua posizione lungo importanti corridoi regionali.
Il contributo di Aics al Forum
Nell'ambito di questa iniziativa, l'AICS ha contribuito a esplorare le opportunità legate allo sviluppo dei corridoi regionali attraverso attività di supporto tecnico, tra cui studi di fattibilità e programmi di formazione, con l'obiettivo di sostenere investimenti infrastrutturali che apportino benefici economici e sociali a livello regionale.
Lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto è un elemento chiave per la crescita economica e l'integrazione regionale. In questo contesto, le iniziative promosse nell'ambito di Global Gateway e del Piano Mattei si inseriscono in una dinamica convergente, volta allo sviluppo sostenibile e a partenariati a lungo termine.