Côte Ivoire l’Italie renforce intérêt pour infrastructures

AGI - En Côte d’Ivoire, l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) a participé aux travaux du Forum international des affaires UE–Afrique de l’Ouest. L'événement s’est tenu à Abidjan du 30 mars au 1er avril, dans le cadre de la stratégie européenne Global Gateway, visant à renforcer les connexions dans les secteurs des transports, de l’énergie, du numérique et de l’éducation.
L’événement, promu en coordination avec l’Ambassade d’Italie en Côte d’Ivoire, dirigée par la cheffe de mission Roberta Di Lecce, a représenté une occasion de renforcer le dialogue entre l’Italie et les autorités ivoiriennes, en particulier avec le ministère des Transports. La Côte d’Ivoire joue en effet un rôle central en tant que hub logistique et commercial de l’Afrique de l’Ouest, grâce à sa position le long des principaux corridors régionaux.
Dans le cadre de cette initiative, l’AICS a contribué à explorer les opportunités liées au développement des corridors régionaux à travers des activités de soutien technique, notamment des études de faisabilité et des programmes de formation, avec pour objectif d’accompagner des investissements infrastructurels ayant des retombées économiques et sociales à l’échelle régionale.
Le développement des infrastructures de transport représente un élément clé de la croissance économique et de l’intégration régionale. Dans ce contexte, les initiatives promues dans le cadre de Global Gateway et du Plan Mattei s’inscrivent dans une dynamique convergente, visant un développement durable et des partenariats à long terme.