Peggiora la crisi in Sudan, l'Italia aumenta gli aiuti umanitari

AGI – Una delegazione del Ministero degli Affari Esteri e dell'Ambasciata d'Italia a Khartum ha supervisionato la distribuzione di generi alimentari di prima necessità, utensili da cucina e kit igienici alle popolazioni più vulnerabili di Port Sudan.
Distribuite 107 tonnellate di aiuti
L'operazione, svoltasi il 4 e 5 aprile, dovrebbe assistere 4.245 famiglie sfollate, distribuite in 31 campi nello Stato del Mar Rosso, per un totale di circa 15.000 persone. Questa distribuzione fa seguito a un primo ponte aereo umanitario, lanciato il 25 dicembre, che ha consegnato rifornimenti a 2.500 studenti delle scuole per figli di famiglie sfollate, gestite dalla parrocchia di Port Sudan.
L'operazione in corso dovrebbe concludersi alla fine di aprile con la consegna di ulteriori beni di prima necessità – tende familiari, teloni, zanzariere, materassi, taniche e serbatoi d'acqua, oltre a utensili da cucina e kit igienici – per un totale di circa 107 tonnellate di aiuti.
Escalation del conflitto
Lanciata dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani in risposta alla recente escalation del conflitto in Sudan, l'iniziativa "Italia per il Sudan" segna una nuova tappa nell'impegno umanitario dell'Italia nei confronti del popolo sudanese. Si basa su un approccio integrato che mobilita il sistema economico del Paese, le principali organizzazioni umanitarie e la società civile.
La missione ha incluso anche l'inaugurazione del laboratorio dell'Associazione per i Ciechi di Port Sudan e visite a diversi progetti realizzati con il sostegno della cooperazione italiana. Tajani ha espresso la sua gratitudine ai funzionari coinvolti nella missione, lodando la loro decisione di lavorare durante le festività natalizie per garantire il successo di quella che ha definito una grande operazione umanitaria e una vera dimostrazione di solidarietà.
L'impegno dell'Italia
Il Ministro ha sottolineato che questo impegno riflette la costante dedizione dell'Italia al sostegno delle persone bisognose in tutto il mondo e al mantenimento del suo ruolo di nazione umanitaria.
Il conflitto in Sudan ha innescato una massiccia crisi di sfollamento, lasciando milioni di persone bisognose di assistenza alimentare e medica d'emergenza. Le organizzazioni umanitarie internazionali continuano a lanciare l'allarme sul rapido deterioramento delle condizioni di vita dei civili nelle aree colpite dai combattimenti.