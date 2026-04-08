L’Italie renforce son aide humanitaire au Soudan

AGI - Une délégation du ministère italien des Affaires étrangères et de l’ambassade d’Italie à Khartoum a supervisé la distribution, à Port-Soudan, de denrées alimentaires de première nécessité, d’ustensiles de cuisine et de kits d’hygiène destinés aux populations les plus vulnérables.
Un total de 107 tonnes d’aide
L’opération, qui s’est déroulée les 4 et 5 avril, devrait venir en aide à 4 245 familles déplacées réparties dans 31 camps de l’État de la Mer Rouge, soit environ 15 000 personnes. Cette distribution fait suite à un premier pont aérien d’aide humanitaire, lancé le 25 décembre, qui avait permis d’acheminer du matériel destiné à 2 500 élèves des écoles pour enfants issus de familles déplacées, gérées par la paroisse de Port-Soudan.
L’opération en cours devrait s’achever fin avril avec la livraison de nouveaux biens essentiels — tentes familiales, bâches, moustiquaires, matelas, jerricans et réservoirs d’eau, ainsi que des ustensiles de cuisine et des kits d’hygiène — pour un total d’environ 107 tonnes d’aide.
Escalade du conflit
Lancée par le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani en réponse à la récente escalade du conflit soudanais, l’initiative « L’Italie pour le Soudan » marque une nouvelle étape dans l’engagement humanitaire de l’Italie auprès de la population soudanaise. Elle repose sur une approche intégrée mobilisant le système économique du pays, les principales organisations humanitaires et la société civile.
La mission a également permis d’inaugurer le laboratoire de l’Association de Port-Soudan pour les aveugles et de visiter plusieurs projets mis en œuvre avec le soutien de la coopération italienne. Tajani a exprimé sa gratitude aux fonctionnaires impliqués dans cette mission, saluant leur décision de travailler pendant les fêtes de fin d’année afin d’assurer le succès de ce qu’il a qualifié d’opération humanitaire majeure et de véritable preuve de solidarité.
L'engagement de l'Italie
Le ministre a souligné que cet effort témoigne de l’engagement constant de l’Italie à soutenir les populations dans le besoin à travers le monde et à maintenir son rôle de pays engagé sur le plan humanitaire.
Le conflit au Soudan a provoqué une crise massive de déplacements de population, laissant des millions de personnes dans le besoin d’une aide alimentaire et médicale d’urgence. Les organisations humanitaires internationales continuent d’alerter sur la détérioration rapide des conditions de vie des civils dans les zones touchées par les combats.