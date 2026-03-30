In Mozambico rinnovato slancio cooperazione con l'Italia

AGI - In Mozambico, la cooperazione con l'Italia sta acquisendo nuovo slancio nella provincia centrale di Manica, dove investimenti strategici stanno trasformando l'agricoltura, promuovendo l'imprenditorialità locale e rafforzando la sostenibilità ambientale, con iniziative che stanno già cambiando la vita di intere comunità. L'Ambasciatore d'Italia in Mozambico, Gabriele Annis, ha concluso una visita ufficiale nella provincia di Manica, proseguendo una missione iniziata a Sofala, volta a consolidare la cooperazione bilaterale in settori chiave dello sviluppo.
L'Ambasciatore d'Italia incontra le autorità locali
Durante la sua visita, il diplomatico ha incontrato il sindaco di Chimoio, João Ferreira, e i rappresentanti della Confederazione delle Associazioni Economiche (CTA) in un dialogo incentrato sul ruolo strategico del Centro Agroalimentare di Manica (CAAM). Il progetto è considerato fondamentale per rafforzare la filiera agricola e creare nuove opportunità economiche nel Corridoio della Beira.
L'Ambasciatore Annis ha visitato le aree designate per il progetto "Città Verdi", nonché la futura sede del CAAM (Centro per lo Sviluppo Agricolo e Zootecnico), dove sono in corso studi tecnici e attività preparatorie. Il programma prevedeva anche una visita all'azienda Zembe, un'iniziativa di coltivazione di frutta e verdura sostenuta dalla cooperazione italiana, a conferma dell'impegno per lo sviluppo produttivo locale.
Progetti chiave e impatto sociale
Uno dei momenti salienti della missione si è svolto nel distretto di Manica con la visita al progetto Café Vumba. Riconosciuto come una delle iniziative più promettenti della provincia, il progetto coniuga qualità produttiva e impatto sociale, promuovendo migliori pratiche agricole, sostenibilità ambientale e accesso ai mercati internazionali.
Circa l'80% dei produttori sono donne, a sottolineare il ruolo centrale dell'iniziativa nel promuovere l'emancipazione economica femminile e nel rafforzare le comunità. Nel distretto di Gondola, l'ambasciatore ha incontrato il responsabile del distretto, Patricio Meque, e ha visitato Ponto Verde, un centro integrato per lo sviluppo rurale sostenibile.
Questa iniziativa, realizzata nell'ambito del programma Delpaz e finanziata dall'Unione Europea, fornisce infrastrutture per l'irrigazione, la produzione agricola e la trasformazione, con particolare attenzione all'inclusione sociale.
Scambi istituzionali e prospettive future
La missione ha incluso anche un incontro con il Segretario di Stato della Provincia di Manica, Lourenco Mateus Lindonde, durante il quale è stata ribadita l'importanza strategica della provincia nella cooperazione tra i due Paesi, con particolare attenzione al settore agricolo.
Il viaggio si è concluso con visite alla multinazionale Westfalia Fruit, specializzata nella produzione ed esportazione di avocado e litchi, e alla sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) a Chimoio, dove sono state definite le strategie con i partner attuativi.