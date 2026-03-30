Au Mozambique nouvel élan de la coopération avec l'Italie

AGI - Au Mozambique la coopération avec l’Italie prend un nouvel élan dans la province centrale de Manica, où des investissements stratégiques transforment l’agriculture, favorisent l’entrepreneuriat local et renforcent la durabilité environnementale, avec des initiatives qui changent déjà la vie de communautés entières. L’ambassadeur d’Italie au Mozambique, Gabriele Annis, a conclu une visite institutionnelle dans la province de Manica, poursuivant une mission commencée à Sofala, visant à consolider la coopération bilatérale dans des secteurs clés pour le développement.
L'ambassadeur italien rencontre les autorités locales
Lors de sa visite, le diplomate a rencontré le maire de Chimoio, Joao Ferreira, et les représentants de la Confédération des associations économiques (CTA), dans un dialogue centré sur le rôle stratégique du Centre agroalimentaire de Manica (CAAM). Le projet est considéré comme fondamental pour renforcer la chaîne de valeur agricole et créer de nouvelles opportunités économiques dans le Corridor de Beira.
L’ambassadeur Annis a visité les zones destinées au développement du projet "Villes Vertes" ainsi que le futur siège du CAAM (Centre de développement agricole et zootechnique), où sont en cours des études techniques et des activités préparatoires. L’agenda comprenait également une visite à l’entreprise Zembe, une initiative de culture de fruits et légumes soutenue par la coopération italienne, confirmant l’engagement pour le développement productif local.
Projets clés et impact social
L’un des moments forts de la mission s’est déroulé dans le district de Manica avec la visite du projet Café Vumba. Reconnu comme l’une des initiatives les plus prometteuses de la province, le projet allie qualité productive et impact social, promouvant de meilleures pratiques agricoles, la durabilité environnementale et l’accès aux marchés internationaux.
Environ 80% des producteurs sont des femmes, soulignant le rôle central de l’initiative dans la promotion de l’autonomie économique des femmes et le renforcement des communautés. Dans le district de Gondola, l’ambassadeur a rencontré le responsable districtuel, Patricio Meque, et a visité Ponto Verde, un centre intégré pour le développement rural durable.
L’initiative, réalisée dans le cadre du programme Delpaz et financée par l’Union européenne, fournit des infrastructures pour l’irrigation, la production et la transformation des produits agricoles, avec une attention particulière à l’inclusion sociale.
Echanges institutionnels et perspectives futures
La mission a également inclus une rencontre avec le secrétaire d’État de la province de Manica, Lourenco Mateus Lindonde, au cours de laquelle l’importance stratégique de la province dans la coopération entre les deux pays a été réaffirmée, avec un focus spécifique sur le secteur agricole.
Le voyage s’est conclu par des visites à la multinationale Westfalia Fruit, spécialisée dans la production et l’exportation d’avocats et de litchis, et au siège de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) à Chimoio, où les stratégies avec les partenaires de mise en œuvre ont été définies.